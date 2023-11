“Venite a casa, ho strangolato mia madre”. È iniziata così la telefonata di un 29enne di Capodrise, in provincia di Caserta, all’operatore del 113. La donna di 54 anni è stata trovata in casa, strangolata a mani nude, e il figlio – che in passato ha avuto problemi di tossicodipendenza ed è attualmente in cura per disagi psichiatrici, è stato portato negli uffici del Commissariato della Polizia di Stato di Marcianise per essere poi arrestato per omicidio. La signora è stata strangolata a mani nude dopo una lite. Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e il movente alla base del delitto. Fra le ipotesi al vaglio degli inquirenti una richiesta di denaro negata, o le attenzioni ritenute eccessive.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco