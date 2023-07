Pesantissimi insulti rivolti alla premier Giorgia Meloni dal palco dello Stupinigi Sonik Park, festival musicale in corso alla Palazzina di Caccia alle porte di Torino. Il frontman Brian Molko ha interrotto il concerto per rivolgersi in italiano alla folla: “La vostra Giorgia Meloni è…. ” incita dal palco il cantante anglo-statunitense. E poi uno dietro l’altro una serie di insulti “razzista, fascista, pezzo di m…, nazista, vaffanculo” con la folla in visibilio.

Sarebbe potuto rimanere uno sfogo un po’ metal e un po’ ribelle contro il Governo ma invece è diventato subito un caso. I video finiscono in rete, rimbalzano sui social e arrivano fino in Procura che viene informata in primis dai carabinieri che prestavano servizio durante il concerto. Al momento non risultano provvedimenti o iniziative della magistratura.

La manifestazione ha poi proseguito regolarmente il suo corso, presenti circa 5mila persone. Non ci sono riprese video ufficiali in quanto vietate dall’organizzazione dell’evento. “Autorità giudiziaria informata, per le valutazioni del caso, da tenenza cc Nichelino mediante annotazione dei militari della compagnia carabinieri di Moncalieri presenti in servizio di ordine pubblico”, si legge nella nota dei carabinieri.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo