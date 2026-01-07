In una Parigi ancora inebriata dalle feste natalizie e bloccata dalla neve, la carrellata di leader politici, diplomatici e portaborse ha quasi stonato. D’altra parte, Washington ha inaugurato il 2026 con i fuochi d’artificio in Venezuela. L’Europa non poteva aspettare. La conferenza dei volenterosi era stata fissata in agenda fin dai primi giorni di dicembre scorso. Ordine del giorno dell’incontro a 35 e poi del summit ristretto Macron, Merz, Starmer, più Zelensky, il futuro dell’Ucraina una volta che sarà raggiunto un cessate il fuoco. Difficile però pensare che si sia parlato solo di quello.

Con la cattura di Maduro, i risvegliati appetiti sulla Groenlandia e quel “This is our hemisphere”, il recente proclama del Dipartimento di Stato, è come se Trump avesse svelato la “carta obiettivo” – gli aficionados di Risiko sanno di che si tratta – a inizio partita. Lecito domandarsi quale sarà la contromossa europea. Una forza multinazionale comprendente un contingente Usa e poi l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea. Sono questi i due punti davvero essenziali del piano congiunto Usa-Ue, discusso dai 35 volenterosi, e poi presentato ieri alla stampa in serata. È un accordo post-bellico sensato, ma che lascia in sospeso alcuni interrogativi. «La diplomazia e l’assistenza concreta devono andare di pari passo», ha ribadito Zelensky incontrando Macron in un bilaterale a porte chiuse che ha preceduto il summit. «La Russia non smette di attaccare il nostro Paese e in questo momento abbiamo bisogno di rafforzare la difesa aerea per proteggere la nostra popolazione, le nostre comunità e le infrastrutture critiche. Ogni consegna di missili di difesa aerea salva vite umane e aumenta le possibilità di diplomazia».

Per l’Ucraina sono giorni delicati. È il suo quarto Natale di guerra e con esso l’inverno. Come ha detto il cancelliere Merz, si è sull’orlo della crisi energetica e umanitaria. Il mancato sblocco degli asset russi e il recupero in corner con il finanziamento tramite il debito comune Ue hanno fatto tremare le vene ai polsi della leadership ucraina. Visto il rischio di non avere risorse sufficienti per garantire, almeno per quest’anno, lo sforzo bellico. E poi? Lo show off parigino ieri non sembra aver preso in considerazione né l’opzione che Putin rigetti il cessate, né che il conflitto riprenda nel 2027. Inoltre la coalizione sembra porre fin troppa fiducia in un alleato americano che, proprio con il filotto di mosse elencato poche righe sopra, conferma il disinteresse di trattare peer to peer i suoi alleati d’oltreatlantico.

Ecco perché le parole di Ursula von der Leyen, per quanto efficaci se postate sui social, inducono sempre alla sospensione di giudizio. «Il nostro obiettivo è chiaro: fornire solide garanzie di sicurezza all’Ucraina». Ha scritto appunto la leader europea su X/Twitter. «Con forze armate ucraine forti in grado di scoraggiare futuri attacchi, una forza multinazionale di deterrenza e impegni vincolanti a sostenere Kyiv in caso di un futuro attacco da parte della Russia». Alzi la mano chi non è d’accordo. Ma altrettanto faccia chi creda fermamente che l’Unione europea, la Nato, come anche i valorosi volenterosi siano in grado, da un lato, di cauterizzare sul nascere altre mire espansionistiche di Mosca, dall’altro, di fornire una risposta alternativa alla “dottrina Donroe”. Se all’assenza di fatti, si aggiunge la solita gara tra leader Ue a chi si professa il “più migliore amico” di Zelensky, è un attimo che la buona volontà, espressa nuovamente a Parigi ieri, si sciolga come neve al sole.

Macron non riesce a trattenersi nell’attribuirsi la paternità dell’iniziativa dei 35 volenterosi. «Con questa coalizione siamo riusciti a impedire che gli Usa abbandonassero l’Ucraina». Sarebbe curioso sapere se Trump la pensi allo stesso modo. Meloni, a sua volta, c’è. Ma solo al primo tempo. Perché, apparendo nella foto ristretta con i leader francese, tedesco e inglese, teme di irritare l’amico Donald. A fine conferenza, la nota di Palazzo Chigi conferma la linea per cui le garanzie di sicurezza per Kyiv devono essere ispirate dall’Art. 5 dell’Alleanza atlantica. Suggerimento che l’Italia propone da tempo e che richiederebbe la condivisione degli obiettivi tra Bruxelles e Washington. Tra i leader europei, Starmer ricorda come gli Usa siano un’alleanza, non una minaccia. Merz infine va per la sua strada, quando afferma che «Putin non sta cercando un cessate il fuoco e si sta macchiando di crimini di guerra».

La partita di Bruxelles è sull’Ucraina

Accuse condivisibili, ma a che pro sbatterle sul tavolo del negoziato? Il cancelliere tedesco vuole giocare a muso duro con il presidente Usa, quindi gli ricorda che, per trattare con Mosca, bisogna andar giù diretti. A tutti i leader europei va ricordato però che l’obiettivo di questi summit non è far bella figura a Washington, ma garantire un cammino di pace e poi di ripresa – meglio se nell’Ue – all’Ucraina. È a est, infatti, che si compie il futuro del Vecchio Continente. Con Trump che dà sfoggio dell’emisfero stelle e strisce e la Cina che non ha neanche bisogno di dire cosa le importa e cosa no, l’Ucraina diventa l’Armageddon dei valori per cui l’Unione europea è nata e si estesa. Retorica ampollosa a parte, va ammesso che a Risiko non ce la stiamo cavando benissimo.

Antonio Picasso