Trento e Perugia in prima fila. Subito dietro, la rinnovata Milano; poi Civitanova, Piacenza e Modena. Monza si candida a essere l’outsider, mentre Padova, Cisterna, Taranto e la neopromossa Catania dovrebbero giocarsi la permanenza nella categoria. È la fotografia della prossima Superlega, la massima serie del Volley maschile, che prenderà il via domenica prossima. Anche quest’anno sono attese sorprese, conferme e delusioni: i cambiamenti sono stati davvero tanti, caratterizzati soprattutto dal valzer delle panchine con ben sette cambi su dodici piazze totali.

Lo scorso anno fu Perugia a provocare il dispiacere più grande ai propri sostenitori: prima e imbattuta nella stagione regolare, è finita fuori al primo turno dei quarti di finale valevoli per il titolo. Per evitare un’altra batosta del genere, gli umbri si affidano stavolta ad Angelo Lorenzetti, artefice dello scudetto a Trento. Al suo posto i campioni d’Italia hanno messo Fabio Soli, reduce da due stagioni a Latina e sulla panchina della nazionale Estone.

Anche il vice di Lorenzetti, Francesco Petrella, ha cambiato aria: imboccata l’Autobrennero verso sud è uscito a Modena, approdando sulla panchina degli ambiziosi canarini che puntano forte su Osmany Juantorena – 26 titoli in carriera – che ha dichiarato: “È un onore e un piacere essere qui, sono a disposizione del coach e porto la mia esperienza. Il gruppo è giovane, sappiamo le difficoltà del campionato ma noi non ci poniamo nessun limite e vogliamo essere protagonisti. Petrella? Ha le idee chiare ed è molto preparato. Il gruppo lo sta seguendo, sono contento perché lavoriamo bene e ti dice le cose come stanno”. Tra le favorite anche Milano che, confermato Roberto Piazza alla guida tecnica, ha rafforzato il proprio organico con Matej Kaziysky, lo schiacciatore bulgaro tra i protagonisti assoluti del tricolore trentino.

“L’anno scorso abbiamo avuto un exploit parziale, diciamo così, con un finale di stagione veramente scoppiettante; quest’anno mi aspetto che possiamo essere più continui, dall’inizio della regular season fino a quando si stabilirà la griglia per i Play Off“ sono le parole di Piazza che confermano le ambizioni dei meneghini, che già da domenica potranno testare il loro effettivo valore: alle 15.45 (diretta Tv su Rai 2) saranno ospiti di Modena al “PalaPanini” nel big match che aprirà la stagione. Un campionato da vivere tutto d’un fiato, al termine del quale i nostri campioni saranno subito in campo per la Nations Lague. Obiettivo: mantenere il ranking e guadagnare il pass per le Olimpiadi di Parigi.

Giacomo Guerrini