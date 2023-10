Sulle pagine de Il Riformista, oggi in edicola, Daniela Sbrollini, senatrice di Italia Viva, responsabile Cantiere Cultura e Sport, annuncia che a breve presenterà un apposito disegno di legg per prevenire il fenomeno della ludopatia: “Sono molto preoccupata per quanto sta avvenendo nel mondo del calcio con lo scandalo delle scommesse – ammette – , che coinvolge giocatori anche molto giovani. I risvolti della vicenda di Fagioli, ad esempio, sono agghiaccianti. Presenterò quindi a breve un Ddl per contrastare il fenomeno”.

Una vera e propria dipendenza che sta crescendo e che colpisce tutte le fasce sociali e tutte le età. Una piaga sociale che rovina famiglie, porta alla disperazione e perfino al suicidio: “Del tema della ludopatia – precisa Sbrollini – mi occupo dalla precedente legislatura ed è evidente che serve fare una grande opera di prevenzione, che sta venendo completamente a mancare. Occorrono poi strutture e risorse adeguate, un po’ come accade per la tossicodipendenza e per l’alcolismo. E bisogna cominciare dai giovani. Lo sport, da questo punto di vista, è uno straordinario mezzo di prevenzione e di stili di vita corretti, ma è chiaro che gli esempi che stanno emergendo dal calcio non corrispondono a questi valori e rischiano di avere un impatto negativo. Ecco anche perché serve una radicale riforma del calcio“.

