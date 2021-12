Vomero a luci spente nel periodo natalizio. Il quartiere collinare di Napoli non potrà godere delle consuete luminarie delle festività, che a breve verranno rimosse.

A denunciarlo è infatti la Camera di Commercio di Napoli in una nota, in cui non manca di accusare il Comune. “In questi giorni”, spiega l’Ente, le luminarie di via Luca Giordano e via Scarlatti, ‘cuore’ dello shopping vomerese, saranno rimosse dopo una comunicazione arrivata da Palazzo Santa Lucia.

Alla Camera di Commercio è infatti pervenuta una nota in cui si intima lo “smontaggio temporaneo” delle luci di Natale nelle due strade per consentire l’inizio dei lavori “di potatura degli alberi”. Attività, sottolinea con ironia l’Ente, che “negli ultimi anni non è mai stata messa in campo ma che in queste ore pare divenuta ‘prioritaria’”.

La rimozione delle luminarie però non potrà essere temporanea, come annunciato dal Comune. “La ditta che si è aggiudicata la gara di ‘Illuminiamo Napoli’ infatti dovrebbe ricevere un ristoro ulteriore per una procedura che prevedrebbe lo smontaggio, poi il successivo rimontaggio e dunque la definitiva rimozione delle strutture” sottolineano l’ente guidata da Ciro Fiola, che riunisce commercianti e imprese. Ristoro di cui la Camera di Commercio non può farsi carico, così come il Comune che ha comunicato di “non essere in grado di farvi fronte”, sottolinea l’Ente.



Risultato? Via Scarlatti e via Luca Giordano al ‘buio’ nel periodo natalizio per il “profondo rammarico” della Camera di Commercio che ricorda come abbia messo in campo “un grande progetto che ha portato a illuminare 140 chilometri di strade e 40 piazze”. Luminarie che erano state installate a tempo record già a fine settembre.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni