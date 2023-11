La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è arrivata a Kiev e ha incontrato Volodymyr Zelensky. La leader europea, in un post, ha spiegato i motivi della sua visita in Ucraina, la sesta dall’inizio della guerra scatenata dalla Russia.

I motivi della visita di von der Leyen in Ucraina

La presidente della Commissione ha sottolineato come il principale motivo per cui è a Kiev è “per discutere del percorso di adesione dell’Ucraina all’UE”. Inoltre, ha ribadito “il sostegno finanziario dell’Ue per ricostruire l’Ucraina come una democrazia moderna e prospera”.

Al centro delle discussioni con Zelensky anche i modi per “continuare a far pagare alla Russia la sua guerra di aggressione”.

La visita della leader a Kiev arriva dopo pochi giorni dal tour nei Balcani occidentali, in cui la leader ha rassicurato i Paesi della regione sul loro processo di adesione.

