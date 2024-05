Ora c’è l’ufficialità. Le file di X Factor 2024 sono al completo, almeno per quanto riguarda i giudici e chi condurrà. Il talent show di Sky ha infatti annunciato i nomi della giuria e della conduttrice, tra ritorni, debutti e new entry che proveranno a ridare corpo al programma che ripartirà il prossimo settembre.

X Factor 2024, ecco chi sono i giudici e la conduttrice

Non ci sarà Francesca Michielin, al suo posto la cantante Giorgia, al suo debutto da conduttrice anche se aveva fatto delle prove già negli scorsi mesi essendo stata una co conduttrice dell’ultimo Festival di Sanremo. Nei banchi dei giudici, invece, quattro nomi: c’è il ritorno di Manuel Agnelli, in rappresentanza del rock alternativo. Poi spazio a tre new entry: Jake La Furia dei Club Dogo, Achille Lauro e Paola Iezzi. Jake La Furia è l’orecchio e voce del rap, Achille Lauro lo sarà per il trap e il pop, mentre Paola (del duo Paola&Chiara) lo sarà del pop italiano.

