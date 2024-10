Una voce quasi spezzata, un timbro originalissimo, un’estensione vocale da brividi e l’atteggiamento da pop star. Elmira Marinova, conosciuta come El Ma è tra le concorrenti più interessanti di X Factor 2024. Giovane artista di 17 anni, nata il 21 maggio 2007 a Sofia, capitale della Bulgaria. Figlia di un ex calciatore giovanile della nazionale bulgara e di una ex modella ha un fratello che si occupa di musica “drum and bass”, il suo più grande sostenitore.

Le lezioni di canto in Italia e lo studio della lingua

Ha iniziato a prendere lezioni di canto all’età di 9 anni, e a 14 anni ha dato una svolta al suo percorso musicale, visitando spesso l’Italia per proseguire gli studi presso Studio 20 e lavorare con un’insegnante di canto meneghina. Partendo da una buona conoscenza dell’italiano, dopo aver inanellato un sì dopo l’altro nei provini di X Factor ha continuato a studiarlo, anche per poter – forse – sfoggiarlo in una cover.

Lo stile pop e il percorso a X Factor

Dotata di un’estensione vocale straordinaria e di una presenza scenica da vera popstar, Elmira ha dimostrato sin da subito il suo talento durante le audizioni di X Factor, dove ha cantato “Vampire” di Olivia Rodrigo, ottenendo quattro sì e impressionando Jake La Furia, suo futuro giudice. Il suo stile pop ha brillato anche ai Bootcamp con l’interpretazione di “Stop This Flame” di Celeste, conquistando uno dei quattro posti per le Home Visit.Durante queste, si è esibita in “Talking to the Moon” di Bruno Mars.

Parallelamente, ha lavorato a diversi brani inediti, collaborando anche con un autore che ha lavorato con Kanye West (Ye) per il suo ultimo singolo “Going Down”. Elvira ha le idee chiare. “Cosa mi aspetto da X Factor? Diventare una pop star”. Sembra sapere come si fa.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco