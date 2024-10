“C’è un ospite imbottito di droga che sta distruggendo la camera”. I dettagli della chiamata dell’hotel in cui l’ex membro degli One Direction Liam James Payne cantante e chitarrista britannico è morto ieri sera a soli 31 anni viene svelata dal quotidiano Il Clarin. La pop star si trovava a Buenos Aires nel quartiere di Palermo dove stava trascorrendo assieme alla compagna alcuni giorni di vacanza per assistere al concerto dell’amico e collega Niall Horan. Il soggiorno nella Deluxe Suite dell’esclusivo hotel Casa Sur si è rivelato subito complicato.

Liam Payne, le droghe nella stanza

Secondo alcune testimonianze, Payne avrebbe lanciato un computer portatile nella hall dell’albergo poco prima di prendere a calci alcune sedie, per poi essere fermato e riportato nella sua stanza. Nella chiamata al 911 dell’Hotel il direttore aveva subito intuito la gravità della situazione: “Abbiamo bisogno che qualcuno venga mandato da noi urgentemente, perché non so se la vita dell’ospite è in pericolo”. La stanza ha un balcone e abbiamo paura che possano fare qualcosa”.

Poco dopo l’arrivo degli agenti – quando ormai era troppo tardi – Sono state inoltre pubblicate due immagini della camera: una mostra un televisore danneggiato, mentre l’altra ritrae un tavolino con vari oggetti che sembrano essere stati usati per il consumo di droghe, tra cui resti di una candela, un accendino, una scatola di saponetta, polvere bianca (che potrebbe essere cocaina), la parte superiore di una lattina bruciata e, nel bagno, resti di candele e fogli di alluminio. Payne si è lanciato dal balcone della stanza, al terzo piano, morendo al momento dell’impatto, come spiegato da Pablo Policicchio, portavoce del Ministero della Sicurezza della città di Buenos Aires.

La veglia per Liam Payne

Dopo aver appreso della morte del cantante, i fan hanno iniziato a radunarsi davanti all’ingresso dell’hotel di Palermo. Mentre la stanza al terzo piano veniva ispezionata e il corpo trasferito all’obitorio giudiziario per l’autopsia, in Costa Rica Street è stata organizzata una sorta di veglia funebre, con candele accese, fiori e messaggi in ricordo di Payne.

Redazione

Luca Frasacco