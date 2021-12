Nuovo anno, nuova e più accattivante veste grafica, e soprattutto nuove rubriche e altrettanti approfondimenti per XD Magazine, l’unico magazine a vocazione territoriale, il più imitato. Spegne quindici candeline, ed è già un record per il bimestrale patinato e pluripremiato, nato ad Ariano Irpino da un’idea feconda del suo editore, e pioniere del genere in Irpinia, Raffaele De Francesco, e diffuso capillarmente sul territorio irpino.

Una redazione, in prevalenza al femminile, coordinata dalla operosa segretaria Angela Montella e diretta da due lustri da Barbara Ciarcia, e arricchita dalla creatività di Natalia De Biase. Il magazine si avvale della preziosa collaborazione di: Lidia Caso, Veronica Di Furia, Elisa Giammarino, Loredana Zarrella, Zaira Perri, Marcella Lo Conte, Massimo Valerio Miletti, e dei contributi fotografici di Giovanni Bocchino e Fabrizio De Marco, autentici maestri dell’obiettivo. XD da sempre valorizza e promuove il territorio e i suoi protagonisti attraverso una serie di servizi e report votati a mettere in luce la positività, e soprattutto il dinamismo e l’iniziativa imprenditoriale di una provincia meridionale e appenninica unica nel suo genere e per la biodiversità e per le eccellenze umane e agroalimentari che la distinguono e stanno contribuendo a favorire il rilancio dell’economia locale. Grazie anche agli inserzionisti e ai main sponsor che in questi quindici anni hanno creduto nel progetto editoriale di XD Magazine è stato possibile portare avanti, con entusiasmo e caparbietà, un lavoro e una sfida ambiziosa. Pronta a tagliare altri significativi traguardi la redazione è già al lavoro per cucinare il primo numero del 2022, quindicesimo anno di uscita di XD Magazine.

Redazione