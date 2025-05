Un raptus di follia avrebbe colto Nicolò Zaniolo dopo la partita di stasera al Viola Park tra Fiorentina e Roma Primavera, semifinale dello Scudetto di categoria vinta dai viola per 2-1. L’attaccante della prima squadra – che soltanto ieri ha festeggiato la qualificazione in Conference League per il prossimo anno – assisteva all’incontro da spettatore quando, dopo il fischio finale in momenti di estrema tensione, è entrato senza autorizzazione negli spogliatoi degli under 19 giallorossi per orinare, così come ricostruito dalla stampa sul posto, che cita come fonte la stessa Roma. Alle domande di alcuni ragazzi su ‘cosa facesse lì’, Zaniolo avrebbe risposto alzando le mani e colpendo con un pugno un giovane, facendo partire una rissa e un parapiglia tra le parti.

Il comunicato della Roma

Nel corso della serata è seguito un comunicato ufficiale della Roma che ha ricostruito e condannato l’accaduto del suo ex tesserato, aggiungendo che i calciatori colpiti sarebbero stati due. “La AS Roma comunica che, al termine della gara odierna, si è verificato un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo. Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera. La AS Roma condanna con fermezza ogni forma di comportamento aggressivo o non conforme ai valori dello sport”.

Redazione

Luca Frasacco