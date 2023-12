Domenica 19 dicembre 1993

il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro in visita a Vercelli di fronte a 169 sindaci auspica che nel prossimo Parlamento ci siano pochi politici di professione ed esalta la figura dei primi cittadini eletti direttamente dai cittadini “Ora siete liberi da molti impicci, scegliete in assoluta libertà i vostri assessori; la nuova legge vi colloca quasi come privati amministratori”.

Serbia: alle elezioni politiche, successo di Milosevic, il suo partito risulta il primo nel Paese. Buono anche il partito di Djindjic all’opposizione ma vicino ai socialisti dello stesso Milosevic.

Sabato 18 la Camera ha approvato la legge finanziaria per il 1994. Il provvedimento torna ora all’esame del Senato per la sua definitiva approvazione.

Venerdì 17 al processo Enimont interrogati Craxi e Forlani. Bettino Craxi rilancia la sua accusa: tutti sono colpevoli, tutti i partiti, compresi quelli d’opposizione, hanno intascato finanziamenti illeciti. Diverso l’atteggiamento in aula di Arnaldo Forlani. L’ex segretario della Dc ha risposto con una serie di non so, non ricordo alle accuse del pm Antonio Di Pietro.

Giovedì 19 dicembre 2013

I Comuni si lamentano dei pesanti tagli inflitti dalla manovra del Governo. L’Anci, l’associazione dei comuni italiani, ha chiesto un incontro a Giorgio Napolitano “per manifestare il profondo disagio di migliaia di sindaci e amministratori locali”. Il presidente dell’Anci, Piero Fassino, ha puntato il dito su una legge che “configura – in particolare per quanto riguarda la Iuc – una secca ed inaccettabile riduzione delle risorse a disposizione dei Comuni con gravi ed inevitabili conseguenze sulla erogazione dei servizi ai cittadini e sulle condizioni di vita di milioni di persone e di famiglie”.

Secondo il centro studi di Confindustria l’impatto sulla crescita della Legge di Stabilità all’esame del Parlamento sarà “molto piccolo”, dello “0,1 o 0,2” punti sul Pil del 2014 inoltre nel 2015, la manovra avrà “un effetto restrittivo della stessa entità di quello espansivo del 2014. Per Confindustria parlare di ripresa è “per molti versi improprio”, suona “derisorio”. Il “Paese ha subito un grave arretramento ed è diventato più fragile, anche sul fronte sociale. Danni commisurabili solo con quelli di una guerra”

Governo battuto sul decreto salva Roma. Bloccato l’aumento dell’addizionale Irpef del Comune di Roma “e ottenuto il via libera all’emendamento Salva Roma sull’acqua pubblica: resta il controllo pubblico al 51% dell’Acea ed è stato anche eliminato il riferimento ai licenziamenti”.

Crolla il soffitto del Teatro Apollo di Londra mentre è in corso uno spettacolo con 720 persone presenti fra il pubblico: 88 feriti, di cui 7 in modo serio, ma nessuna vittima.

