Domenica 5 dicembre 1993

Nei ballottaggi a Sindaco delle città più grandi vincono i candidati delle coalizioni sostenuti dalla sinistra: Rutelli a Roma, Bassolino a Napoli, Sansa a Genova, Cacciari a Venezia, De Luca a Salerno. A Cosenza vince Giacomo Mancini, a 77 anni sostenuto da due liste civiche.

Esulta Achille Occhetto, segretario del Pds “Per la prima volta gli italiani hanno cominciato, con una rivoluzione dal basso, a cambiare la classe dirigente del Paese. Questa è una vittoria della grande Alleanza democratica di progresso che fa ben sperare. Adesso ci prepariamo alla vittoria di marzo, per cambiare la direzione politica di questo Paese». Teso invece Umberto Bossi: “Se proiettassimo questi risultati sul futuro Parlamento, avremmo il 58-60% dei parlamentari appartenenti al polo di sinistra e quindi una situazione preoccupante, anche perché gli altri voti nel Meridione sono andati all’Msi-Dn”.

il Presidente della Commissione europea chiederà ai leader dei Dodici, riuniti per il vertice di Bruxelles, di approvare un piano di investimenti pubblici e privati per 123,6 miliardi di Ecu in sei anni: oltre 240 mila miliardi di lire che serviranno a costruire le grandi reti continentali di trasporti, energia e telecomunicazioni, e che dovrebbero aiutare l’Unione europea ad uscire dalla crisi creando 15 milioni di nuovi posti di lavoro.

È morto all’età di 52 anni a Los Angeles Frank Zappa, compositore, chitarrista, cantante e polistrumentista statunitense. È considerato uno dei maggiori talenti musicali del XX secolo. La sua musica ha toccato diversi generi musicali quali rock, blues, jazz, fusion, progressive, avanguardia e non mancano riferimenti alla musica classica.

Giovedì 5 dicembre 2013

Muore a Johannesburg a 95 anni Nelson Mandela. Premio Nobel per la Pace 1993, Presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999, il primo non bianco a ricoprire questo incarico. Attivista per i diritti civili e avvocato, aveva scontato 27 anni di carcere per la sua lotta al segregazionismo razziale.

Dopo che la Corte Costituzionale ha stabilito l’incostituzionalità della Legge elettorale, il cosiddetto “porcellum”, interviene il presidente della Repubblica. Per Giorgio Napolitano le forze politiche oltre a ribadire il superamento del sistema proporzionale, sancito dalla volontà popolare nel 1993, dovrebbero adoperarsi per introdurre alcune modifiche costituzionali come, ad esempio, “la riduzione del numero dei parlamentari e la modifica del bicameralismo paritario”.

Secondo i dati dei Dipartimento delle Finanze, tra gennaio e ottobre l’Iva sugli scambi interni è diminuita dello -0,9% mentre il prelievo sulle importazioni è sceso del 19,7%, complessivamente per l’erario si tratta di un minor introito di 3,4 miliardi di euro.

© Riproduzione riservata

Franco Bellacci