Domenica 7 novembre 1993 – Più di 5 miliardi e mezzo, per la precisione 5.549.749.000, è la vincita al Totocalcio più alta di sempre. Tre 13 realizzati a Crema, Salerno e Mantova. Il Senato ha dato il via libera alla «mobilità» per gli statali. E per la prima volta, nel pubblico impiego, arriva anche la cassa integrazione. Se i lavoratori “in disponibilità” non accetteranno entro due anni di essere trasferiti verranno licenziati.

Ultimatum degli Stati Uniti alla Corea del Nord: un attacco a Seul è un attacco agli Usa. Secondo Clinton Pyongyang non avrà l’atomica. In Germania aumenta la paura per per il sangue infetto, sono diverse migliaia le persone che rifiutano le cure, che preferiscono sfidare la malattia certa, piuttosto che avere il dubbio di una possibile infezione.

Per la prima volta dal 1917 a Mosca non viene celebrata la Rivoluzione d’ottobre. Chi ha cercato di radunarsi nella Piazza Rossa è stato allontanato dalle forze dell’ordine. L’unica “celebrazione” è stata la lunga e silenziosa sfilata al mausoleo di Lenin.

Venerdì 5 le voci di dimissioni di Oscar Luigi Scalfaro, per lo scandalo Sisde, fanno crollare la Lira, i titoli pubblici e la borsa azionaria. Le manovre speculative si arginano solo grazie all’immediata smentita da parte del presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi

Venerdì 5 è morto a Roma per un infarto all’età di 73 anni Mario Cecchi Gori, uno dei maggiori produttori del cinema italiano dagli anni 60 in poi. Dal 1990 era anche presidente della Fiorentina.

Giovedì 7 novembre 2013 – Il Governatore della Bce, Mario Draghi, ha tagliato di un quarto di punto, portandolo allo 0,25% e ha prolungato le misure di concessione della liquidità illimitata fino a luglio 2015.

Scendono le ore di cassa integrazione di ottobre, mentre continua a salite il numero delle domande di disoccupazione, in aumento a 1,4 milioni (+27,7% annuo) nei primi nove mesi dell’anno.

Il collocamento del nuovo Btp Italia, che il Tesoro ha iniziato a piazzare martedì 5 novembre, si è chiuso con 22,27 miliardi di euro di sottoscrizioni e quindi di relative emissioni da parte del Ministero. Il tasso definitivo è stato definito al 2,15%, livello minimo garantito, pagato in due cedole semestrali.

Le azioni di Twitter hanno aperto a Wall Street a 45,10 dollari, contro il prezzo d’Ipo di 26 dollari. La forte domanda ha portato il titolo a salire subito di circa il 73%

Bill de Blasio è stato eletto sindaco di New York, succede al miliardario Michael Bloomberg, ha nettamente sconfitto il candidato repubblicano Joe Lotha. I democratici tornano alla guida di New York dopo 20 anni.

Franco Bellacci