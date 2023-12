Lunedì 6 dicembre 1993

I partiti sono alle prese con il risultato dei ballottaggi. Il segretario del Pds è convinto di vincere le prossime elezioni, ma come premier pensa a Carlo Azeglio Ciampi, purché “sia contro Mario Segni”. Mario Segni: avanti al centro senza nuovi alleati e senza fascisti: “Ho accettato la proposta di un gruppo di intellettuali di candidarmi alla presidenza del Consiglio alla guida di una coalizione alternativa al Pds”.

Tensioni in casa Lega. Il veneziano Franco Rocchetta, presidente della Lega Nord, attacca il segretario nazionale: “se la Lega ha perso il sindaco di Venezia è colpa tua! Io ero disponibile alla candidatura a sindaco e sarei stato sicuramente eletto.” Per Silvio Berlusconi “I moderati devono mettersi insieme per forza”. Spera nel sì di Umberto Bossi e di Gianfranco Fini, ma anche di Mino Martinazzoli e di Mario Segni.

Standard and Poor’s tranquillizza i mercati: “Nessuna minaccia alla stabilità economica”. Per il FMI “È incoraggiante che dopo tante false promesse finalmente il programma di cessione di aziende pubbliche abbia cominciato a marciare, con la prima grande privatizzazione ormai quasi conclusa”.

Il sindaco della capitale austriaca, Helmut Zilk, è stato gravemente ferito da una lettera bomba. A Zilk è stato operato d’urgenza con l’amputazione dell’avambraccio sinistro e di alcune dita della mano destra. Il sindaco era rientrato ieri sera a Vienna, da Zurigo, e stava aprendo la posta quando una delle lettere gli è esplosa fra le mani.

Venerdì 6 dicembre 2013

Fisco, sale ancora la pressione. L’Italia al 4° posto in Europa Il peso di tasse e imposte al 44% del Prodotto interno lordo, come la Finlandia.

La pressione fiscale in Italia è risultata al 44% sul Pil nel 2012, in crescita rispetto al 42,5% dell’anno precedente. Il dato emerge dalla ricerca diffusa oggi dalla Banca d’Italia. Da questa ricerca si rileva come il nostro Paese si colloca al quarto posto in Europa per pressione fiscale, insieme alla Finlandia (pure al 44%).

Grecia: dopo la morte di una bambina di 13 anni avvelenata dal monossido di carbonio e gli incendi legati all’uso di candele, il Governo studia un provvedimento per ridare la corrente alle famiglie povere cui è stata tagliata la corrente. Ma la Troika insiste: via libera alle aste sulle case di chi non paga il mutuo.

Romano Prodi ci ripensa “Domenica voterò alle primarie” spiegando che la sua scelta è legata al pericolo della fine del bipolarismo, una prospettiva aperta dalla sentenza della Corte Costituzionale, che ha cancellato la Legge Elettorale.

Un’elefantessa è scappata da un circo a Roma e se n’è andata a spasso per il quartiere Talenti di Roma percorrendo qualche chilometro sulla strada che porta a ridosso del Grande raccordo anulare. È stata ripresa dopo circa un’ora.

Franco Bellacci