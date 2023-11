Martedì 30 novembre 1993 – Papa Giovanni Paolo II ha ricevuto i 52 ministri degli Esteri della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Csce). Ha chiesto di fermare la guerra in Bosnia, ammonendoli: “La Csce non riuscirà mai ad affermarsi se si garantiscono le conquiste territoriali ottenute con la forza, se la pulizia etnica, che non è altro che un genocidio, è elevata al rango di metodo, o se le regole più elementari del diritto umanitario sono palesemente violate”.

Sospesa la puntata di mixer

La puntata di Mixer, sospesa lunedì sera a pochi minuti dalla messa in onda, è stata trasmessa ieri da Raidue come previsto. Ma il presidente Demattè ha bacchettato il conduttore-direttore della rete: “La trasmissione è stata programmata da Raidue non tenendo conto delle regole elettorali”. Giovanni Minoli ha replicato parlando di attacco gratuito. Critico invece il membro della commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, Mauro Paissan che ha definito l’intervista un’operazione di propaganda a pochi giorni dal ballottaggio di Roma.

16 mesi di condotta e 800.000 lire di multa per una pacca sul sedere

16 mesi di condanna e 800.000 lire di multa per una pacca sul sedere. La vittima una studentessa di 28 anni aveva denunciato un coetaneo, che inizialmente aveva minimizzato “Io non ho aggredito nessuno. Aveva un bel paio di fuseaux aderenti, delle forme procaci, c’è scappata la mano: ma era un complimento, non un’aggressione”.

I Pink Floyd dopo 5 anni di silenzio stanno per pubblicare un nuovo album, che sarà seguito da un tour mondiale che arriverà anche in Italia con 4 tappe nel settembre del 1994: il 13 a Torino (Stadio delle Alpi), il 15 a Udine, il 17 a Modena e il 20 a Roma.

Renzi in Sicilia per parlare di riforme

Sabato 30 novembre 2013 – Il sindaco di Firenze Matteo Renzi in Sicilia per la campagna elettorale per le primarie, rilancia sul suo programma: Legge elettorale chiara: “Quella per l’elezione dei sindaci è perfetta”. “Chi vota per me vota per una riforma della politica. che consenta di risparmiare 1 miliardo di euro sui 2,5 miliardi. Che rottama le indennità di Senato e Province, riduce costi e posti. Chi vota per me vota per una riforma del lavoro dove si semplifichino le norme per attrarre investimenti e semplificare la burocrazia, si rivoluzioni il sistema della formazione professionale, si investa sulle politiche attive per il lavoro”. Conclude il suo intervento facendo una previsione sull’affluenza, dicendosi sicuro che voteranno almeno in 2 milioni.

Susanna Camusso e l’Imu

Susanna Camusso, appunto segretario generale della Cgil, parlando dell’Imu, ha detto “l’unica cosa seria sarebbe rimettere l’Imu. Che serietà ha un Paese che in pochi anni toglie e mette l’Imu 6 volte?”

L’Antitrust ha stabilito l’incompatibilità fra la carica di sindaco del comune di Salerno e quella di sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti ricoperte da Vincenzo De Luca.

© Riproduzione riservata

Franco Bellacci