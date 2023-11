Mercoledì 17 novembre 1993

Fra Vaticano e Israele, dopo decenni di polemiche, la pace è vicina: nei giorni scorsi la “Commissione mista” ha chiuso i suoi lavori, aprendo la strada alla firma di un accordo di base. Il riconoscimento diplomatico è prossimo.

Mandato di cattura per Sergio Cragnotti, finanziere e attuale presidente della Lazio, con l’accusa di falso in bilancio per quando era consigliere di Montedison e amministratore delegato di Enimont.

Le Nazioni Unite hanno annunciato la fine della caccia a Mohammed Farah Aidid, rendendo così ufficiale quella che da un mese era una situazione di fatto. Nella nottata di martedì il Consiglio di Sicurezza ha votato all’unanimità una risoluzione che sospende solennemente «ogni azione volta all’arresto contro quegli individui che potrebbero essere implicati» negli attacchi ai Caschi blu verificatisi nei mesi scorsi. Si tratta di una svolta di 180 gradi nella politica caldeggiata dal segretario generale dell’Onu nei mesi scorsi e costituisce per Boutros Boutros-Ghali un’evidente sconfitta politica.

Dal luglio prossimo i parchimetri della zona centrale di Londra che comprende Mayfair, St. James’s, il Covent Garden e tutta la zona di Soho e dei teatri, inghiottiranno monete al ritmo di 2 sterline e 40 pence l’ora. Tradotto in lire, significa circa 6 mila l’ora. Saranno i parcheggi più cari del mondo.

Domenica 17 novembre 2013

Si sono conclusi i congressi di circolo per il voto tra gli iscritti del Partito Democratico. Hanno partecipato 296.645 iscritti e hanno visto la vittoria di Matteo Renzi con il 45,3%, seguito da Gianni Cuperlo (39,4%), Giuseppe Civati (9,4%) e Gianni Pittella (5,8%).Gianni Pittella è quindi escluso, in base allo Statuto del PD che qualifica i primi tre, dalle primarie dell’8 dicembre.

Servirà il ballottaggio per sapere chi sarà la nuova Presidente del Cile. A contendersi la presidenza sono rimaste Michelle Bachelet del Partito Socialista, già presidente dal 2006 al 2010, che ha ottenuto il 46,7% e Evelyn Matthei dell’Unione Democratica Indipendente che ha ricevuto il 25% dei voti. Il secondo turno si svolgerà il 15 dicembre.

Il volo Tatarstan Airlines 363 è precipitato durante l’atterraggio all’aeroporto di Kazan’ in Russia. I presenti a bordo, 44 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio sono tutti morti.

Una commessa miliardaria per il produttore di aerei americano Boeing. Tre vettori arabi, Etihad Airways di Abu Dhabi, Emirates Airline di Dubai e Qatar Airways hanno ordinato infatti più di 200 velivoli, per un totale di più di 100 miliardi di dollari.

© Riproduzione riservata

Franco Bellacci