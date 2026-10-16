«Hamas è ancora in buona salute». È un riso amaro quello di Ruth Wasserman Lande, già deputata alla Knesset per Blue and White, consigliera politica di Shimon Peres e vice ambasciatrice israeliana al Cairo, che saggia il polso del gruppo terroristico palestinese che, a oltre tre anni dal pogrom del 7 ottobre, «continua a controllare una buona parte di Gaza».

Dei circa seimila uomini che quel giorno entrarono in Israele, si stima che quasi due terzi siano stati eliminati. È una cifra attendibile?

«Sì, anche se parlerei di una percentuale leggermente inferiore ai due terzi. Il punto, però, è che non possiamo valutare lo stato di Hamas soltanto contando quanti uomini abbia perso. Hamas resta Hamas. Continua a esercitare un controllo molto forte sulla popolazione palestinese e sta cercando di riprendere il controllo delle strade nelle aree di Gaza nelle quali Israele non è presente».

Quindi Hamas è militarmente indebolito, ma non sconfitto?

«Esattamente. Nelle zone al di fuori della cosiddetta Yellow Line continua a esercitare il proprio potere. Lo fa attraverso l’intimidazione e la repressione di chi viene considerato dissidente o parla contro l’organizzazione. Ma il controllo non è soltanto militare. Hamas mantiene influenza sulle moschee, sulla comunicazione e sulla vita economica. Continua, per esempio, a imporre quella che in arabo viene chiamata khawa: una sorta di prelievo, un’estorsione sulle attività economiche. E trae profitto anche dagli aiuti umanitari. Tutto questo gli permette di conservare una presa sulla popolazione».

Quanto conta l’indottrinamento?

«Moltissimo. È uno degli elementi fondamentali. Il controllo di Hamas passa anche attraverso un’intensa attività di indottrinamento e incitamento. Se vogliamo capire la capacità di un’organizzazione terroristica di rigenerarsi, non possiamo guardare soltanto al numero dei combattenti o delle armi rimaste. Dobbiamo osservare anche l’ambiente nel quale vengono formate le nuove generazioni».

Il problema riguarda soltanto Gaza?

«No. In Cisgiordania la situazione è diversa perché Hamas non governa, ma è presente ed è forte e compete con Fatah. A mio giudizio sarebbe però un errore rappresentare questa competizione come uno scontro fra una realtà moderata e una estremista. Esiste un problema di indottrinamento e incitamento anche nelle istituzioni, nelle moschee della Cisgiordania».

Dunque Hamas conserva una capacità di rigenerazione nonostante le perdite subite?

«Sì. È questo il problema. Si può distruggere una struttura militare, eliminare comandanti e combattenti, ma se rimangono intatti i meccanismi di reclutamento, l’organizzazione può ricostituirsi. Per questo considero l’indottrinamento un elemento strategico, non secondario».

Chi sostiene oggi maggiormente Hamas? L’Iran o la Turchia?

«In realtà sono in competizione. L’Iran sostiene Hamas da molto tempo e continua a farlo. Teheran appoggia Hamas anche nel tentativo di indebolire Fatah e di destabilizzare le leadership esistenti nella regione, compreso il Regno hashemita di Giordania».

E la Turchia?

«Esiste una vicinanza ideologica legata alla Fratellanza musulmana, e Ankara ha garantito negli anni un importante spazio politico all’organizzazione. Esponenti di Hamas hanno trovato rifugio fisico a Istanbul e l’organizzazione ha potuto contare su strutture, denaro, formazione e sostegno. Per questo dico che Iran e Turchia, pur partendo da matrici differenti, finiscono quasi per competere su chi sia in grado di sostenere maggiormente Hamas».

Con le elezioni del 27 ottobre, il livello di allerta in Israele è stato innalzato. È plausibile immaginare un nuovo attentato di vasta scala?

«Dobbiamo distinguere fra la capacità di ripetere esattamente il 7 ottobre e quella di compiere un attentato grave. Riprodurre un’operazione di quelle dimensioni oggi sarebbe molto più difficile. Israele è in una condizione completamente diversa, sia sul piano dell’intelligence sia su quello della presenza militare e dell’allerta. Questo, però, non significa che la minaccia sia scomparsa. Hamas conserva cellule, sostenitori e capacità operative, soprattutto fuori dalla Striscia, e continuerà a cercare occasioni per colpire Israele. La possibilità di un attentato significativo deve quindi essere presa molto seriamente».

Tre anni dopo il 7 ottobre, qual è allora l’errore che Israele non può permettersi di commettere?

«Pensare che l’indebolimento militare di Hamas equivalga alla sua scomparsa. Hamas può perdere uomini, comandanti e infrastrutture e continuare a esistere come idea, come struttura sociale e come organizzazione capace di reclutare. Se non si affrontano anche l’indottrinamento, l’incitamento e le reti economiche e politiche che gli permettono di mantenere il controllo, il problema continuerà a riprodursi».

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

© Riproduzione riservata

Antonio Picasso