Dimentichiamoci di lunghe code alla cassa e di passare i prodotti sul lettore di codice a barre perché forse l’8 novembre 2023 ha cambiato la grande distribuzione in Italia.

A Verona è stato aperto il primo Tuday Conad “Prendi&Vai”, il primo autonomous store d’Italia senza cassieri. L’iniziativa è stata realizzata da Conad con la cooperativa DAO e la partnership tecnologica di Retail Hub e della tech company portoghese Sensei.

La tipologia di supermercato, senza personale addetto alla sorveglianza e alla contabilità, promette di far risparmiare tempo ai clienti e soldi alle aziende, attraverso un carrello digitale monitorato da telecamere e scaffali intelligenti, in grado di capire quale prodotto il cliente ha prelevato dalle mensole per creare già una busta della spesa virtuale al fine di eliminare la scansione dei prodotti al momento dell’acquisto, facendo risparmiare tempo in cassa.

Come funziona il supermercato automatico

L’ingresso al negozio è libero e consente a chiunque di fare la spesa. Il supermercato è dotato di una rete di telecamere e sensori che identificano la posizione dei clienti e dei prodotti sugli scaffali: chi entra riceve un codice identificativo associato, il sistema monitora gli spostamenti e raccoglie i prodotti in un carrello virtuale.

Il processo di pagamento avviene attraverso totem posizionati vicino all’uscita, dove il carrello virtuale è collegato al codice univoco del cliente che può ricontrollare la lista dei prodotti e pagare digitalmente. Se si vuole, un QR code permetterà anche di ricevere uno scontrino virtuale. Un processo che può essere eseguito in totale anonimato, senza la necessità di scaricare l’app Conad e senza l’utilizzo di riconoscimento facciale o del corpo. Verona è solo la tappa iniziale di un progetto che sembra funzionare nonostante qualche complicazione del primo giorno. La sperimentazione è partita.

