Dal tardo pomeriggio le immagini del crollo della torre della tv di Kharkiv, in Ucraina, stanno facendo il giro del mondo riportando di nuovo l’attenzione sulla guerra che imperversa da ben 789 giorni.

La torre della tv di Kharkiv distrutta in un raid russo

La torre della televisione di Kharkiv, in Ucraina, è crollata dopo un raid russo. “Gli occupanti hanno colpito l’infrastruttura televisiva a Kharkiv. Durante l’allarme, i dipendenti erano al riparo. Non ci sono state vittime”, ha riferito il governare della regione, Oleg Synegubov, come riporta Unian.

Germania, capo di Stato maggiore: “Forze tedesche si devono esercitare come in guerra”

“Le esercitazioni militari avranno un impatto sulla quotidianità in Germania. L’esercito tedesco, in quest’epoca, deve esercitarsi, esercitarsi, esercitarsi”. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Bundeswehr, le forze armate tedesche, generale Carsten Breuer, in una conferenza stampa a Berino. “Dobbiamo esercitarci come in tempi di emergenza, come in guerra”, ha aggiunto, sottolineando che si tratta di esercitazioni nominate “Quadriga”, che si realizzeranno nel contesto della Nato.

La Polonia pronta ad accogliere armi nucleari sul suo territorio

La Polonia, ha affermato il presidente Duda, è “pronta” ad accogliere armi nucleari sul suo territorio. Il premier ungherese Orban ha dichiarato: “L’Occidente è a un passo dall’inviare le truppe in Ucraina“. E il capo di Stato maggiore delle forze armate tedesche ha detto: “Dobbiamo esercitarci come in tempi di emergenza, come in guerra”.

La Camera Usa, intanto, ha approvato un pacchetto di aiuti per Ucraina e Israele, come anche per la situazione umanitaria a Gaza e per altri alleati degli Stati Uniti. A Kiev vanno 60 miliardi di dollari. Zelensky: “Aiuti vitali”.

