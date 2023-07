Giovedì 15 luglio 1993 – Continua la polemica fra Onu e l’Italia. Le Nazioni Unite accusano il Generale Loi, il capo della missione italiana in Somalia, di non seguire i comandi del comando generale e di trattare con il capo dei ribelli Aidid.

Catturato in Svizzera dopo 6 mesi di latitanza l’ex presidente Montedison Giuseppe Garofano. Nello stesso giorno la Consob presenta una denuncia in Procura a Milano riguardo i bilanci del gruppo Ferruzzi e i media riportano voci di richieste di custodia cautelare nei confronti degli attuali vertici Montedison da Raul Gardini in giù.

Il piano del Ministro Sabino Cassese per raggiungere 30mila miliardi di risparmio nel settore pubblico prevede un ricambio del personale al massimo del 10%, il divieto di assunzioni temporanee, la riduzione del 30% degli straordinari e la cassa integrazione per i dipendenti in eccesso. Secondo il ministro il surplus dei dipendenti nel settore della scuola sta fra i 30mila e i 160mila dipendenti mentre nel resto del settore pubblico il numero di dipendenti superiori alle necessità sono 54mila.

Il Dipartimento di stato degli Stati Uniti dichiara di essere ufficialmente contrario alla proposta di divisione in tre della Bosnia perché sarebbe in contrasto con le risoluzioni ONU e le azioni di pulizia etnica non devono essere premiate. Il Presidente Clinton pensa per la prima volta alla possibilità di inviare truppe di terra per salvare Sarajevo dall’assedio.

Lunedì 15 luglio 2013 – Il presidente del Consiglio Letta sta pensando di nominare un commissario per la spending review, individuato in una persona che ricopre un ruolo in un organismo internazionale. Fra i suoi primi compiti tagliare un miliardo di spese per impedire l’aumento dell’Iva il primo ottobre e di individuare le risorse per risolvere la questione Imu, su cui dentro il Governo non c’è unanimità di vedute. Il Pd vorrebbe rimodulare la tassa per fare in modo che i più ricchi continuino a pagare, mentre il Pdl vorrebbe abolire l’Imu su tutte le prime case.

Fra le dure reazioni alle parole del vice presidente del Senato rivolte al Ministro Kyenge si registra anche quella del Presidente della Repubblica Napolitano “imbarbarimento della vita civile”.

Il leader dei Radiohead, gruppo che era stato fra i primi a puntare sullo streaming, esce da Spotify: “Un piccolo gesto di ribellione. Spotify fa male alla musica”. JK Rowling, l’autrice di Harry Potter, ha rivelato di essere l’autrice del giallo “The Cuckoo’s Calling” pubblicato con lo pseudonimo di Robert Galbraith, dopo l’annuncio le vendite del libro sono aumentare del 500mila per cento.

© Riproduzione riservata

Franco Bellacci