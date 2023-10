Domenica 17 ottobre 1993

Il Nobel per la pace è stato assegnato al leader dell’African National Congress, Nelson Mandela, e al presidente Frederik de Klerk. “Grazie al loro impegno per cancellare il regime dell’apartheid oggi ci sono le basi per un nuovo Sudafrica”.

Il capo dei Sisde della Liguria, Augusto Maria Citanna, è accusato di aver organizzato il falso attentato sul treno Siracusa-Torino del 21 settembre.

Nel sedicesimo anniversario del suo pontificato Giovanni Paolo II in una parrocchia del quartiere Fleming ribadisce la distinzione fra religione e politica, ricordando le parole di Gesù ai farisei “rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”. Queste parole costituiscono secondo il Pontefice «una linea di comportamento valida non solo per la situazione storica del momento, ma anche per il nostro tempo e per tutte le epoche».

Nel ghetto di Roma si commemora a 50 anni di distanza la deportazione di 1.022 ebrei da parte dei nazisti, per il Presidente della Camera Giorgio Napolitano “Dimenticare oggi è più di una colpa: è un delitto”.

L’imprenditore Silvio Berlusconi smentisce la notizia che stia per fondare un partito e che non ha mai pensato di candidare Mike Buongiorno e Gianfranco Funari.

Il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, in un’intervista allo Washington Post, critica la politica estera dell’Europa, in particolar modo quella di Francia e Inghilterra, preoccupate più dalla necessità di imporre regole che quella di salvare la Bosnia. Così l’Europa non sarà più centrale a livello mondiale.

Giovedì 17 ottobre 2013

La procura di Palermo ha convocato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che dovrà testimoniare nel processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. Il ministro della Giustizia Anna si è detta perplessa in quanto si tratta di una scelta inusuale.

Nel primo grado del processo di Fastweb-Telecom Italia Sparkle Silvio Scaglia è assolto con formula piena, era imputato per “associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale”, durante le indagini è stato sottoposto per un anno a custodia cautelare, Scaglia ha commentato “Per me è finito un incubo.

È stata una battaglia durissima che non doveva neanche iniziare. Un pensiero va alle tante persone che soffrono in carcere ingiustizie simili”.

Nella legge di stabilità approvata dal Governo sono previste clausole di salvaguardia per 20 miliardi di Euro per il triennio 15-17, come garanzia verso la Commissione Europea sul rispetto del percorso di risanamento. Il Governo potrà quindi tagliare agevolazioni, esenzioni e deduzioni fiscali e aumentare le accise su benzina, sigarette e alcool.

Mario Monti si dimette dalla presidenza di Scelta Civica.

