Mercoledì 20 ottobre 1993

Il Parlamento ha varato la riforma della Minimum Tax: per il 1993 si dovrà dimostrare gli eventuali minori guadagni con una certificazione, per il 1994 i tetti minimi diventeranno parametri per un controllo fiscale e dal 1995 la tassa sarà abolita. I commercianti però dichiarano che non la pagheranno e verseranno le imposte in proporzione ai redditi effettivi. Anche la Lega Nord cavalca la rivolta e invita i lavoratori autonomi a ignorare la tassa.

Ciampi ha fornito nuove indicazioni sul meccanismo delle privatizzazioni: chi vuole costituire un nocciolo di controllo dovrà pagare un sovrapprezzo anche se non verrà rilevata la maggioranza. Il nocciolo duro potrà essere anche creato in un secondo tempo dopo la privatizzazione. Due episodi hanno scosso l’opinione pubblica giapponese: il primo ha avuto come protagonista Nomura Shunsuke, un esponente della estrema destra nipponica che, per protestare contro una vignetta satirica che giudicava offensiva, si è suicidato nella sede del giornale che l’aveva pubblicata.

Nella stessa giornata l’imperatrice Michiki è svenuta. L’improvviso malessere è stato messo in relazione allo stress causato da una serie di attacchi subiti da parte della stampa popolare che le hanno rimproverato una condotta poco consona all’etichetta imperiale. La Disney ha tagliato dal film “the program” la scena dove campione di football si sdraia per sfida lungo una strada. Questa scena ha spinto quattro adolescenti a ripeterla provocando la morte e il ferimento di due di loro.

Domenica 20 ottobre 2013

Mezz’ora di battaglia per i soldati italiani in Afghanistan. Uno scontro a fuoco durissimo, durante il quale un gruppo di talebani ha fatto fuoco con armi leggere, mortai, lanciarazzi e i militari italiani hanno risposto, respingendo l’attacco dei talebani, anche con l’ausilio di cacciabombardieri della Nato e elicotteri d’attacco Mangusta. Nessuno di loro è rimasto ferito.

Progetto del Governo per ridurre il debito pubblico attraverso l’istituzione di un fondo, che avrà lo scopo di vendere immobili come caserme, carceri ospedali e altri immobili per un valore di 6 miliardi di euro. il tutto inizierà con le proprietà dell’Inail che conferirà parte del suo patrimonio immobiliare allo Stato per un valore di 2 miliardi di Euro.

Mario Monti attacca attacca il governo succube del Pdl, per il Senatore a vita spesso “le misure si scrivono Letta ma si leggono Brunetta”, ma non risparmia neanche il Pd che con il Pdl ha trasformato il governo del fare nel “governo del disfare alcune riforme fatte in passato”. In 14 minuti la Fiorentina segna quattro goal alla Juventus e recupera da zero a due a quattro a due. Tripletta di Giuseppe Rossi.

Franco Bellacci