Martedì 19 ottobre 1993

Dopo 22 anni scende il risparmio nazionale lordo italiano. La conferma è arrivata dall’Istat. Il risparmio nazionale lordo nel 1992 è stato pari a 261.520 miliardi, 4.517 miliardi in meno del 1991.

Dal 1970 ad oggi è la prima volta che si verifica un calo dell’indicatore del risparmio lordo, che rappresenta il risultato del reddito nazionale disponibile diminuito dei consumi finali.

Nei primi 6 mesi del 1993 la vendita dei dischi è diminuita del 18% rispetto all’anno precedente. C’entra la crisi, ma anche il costo, 35.000 lire per un CD anche per molti artisti è una cifra troppo alta, che finisce per alimentare la pirateria. Per Lucio Dalla “è mutato l’uso che la gente fa della musica. E il bisogno di musica non è necessariamente bisogno di dischi.”

Anticipazioni sul decalogo tv che sarà presentato dal Pontificio consiglio. Promossi Santa Messa, i programmi educativi, lo sport, trasmissioni per bambini, i film a contenuto culturale e i programmi d’informazione. Bocciati le telenovelas, i programmi contenitore,film violenti, sport violenti, quiz, trasmissioni con giochi e premi. Duramente criticato l’auditel come unico strumento per giudicare se proseguire o meno in un programma.

Somalia: i Rangers tornano negli Stati Uniti, erano venuti per catturare il signore della guerra Aidid. Missione che ha raggiunto il suo apice il 3 ottobre con la battaglia di Mogadiscio e che ha visto la perdita di 18 soldati statunitensi. Fra i militari del Pentagono lo stato d’animo “oscilla tra il disappunto e lo sgomento”.

Sabato 19 ottobre 2013

La Corte d’Appello di Milano come pena accessoria ha interdetto per due anni dai pubblici uffici Silvio Berlusconi.

Durante una manifestazione a Roma di Centri sociali, Movimenti per la casa, No Tav, No Muos, No Expo, un gruppo di Black Block lancia tre ordigni contro le forze dell’ordine. Ferito un carabiniere, cassonetti incendiati, vetrine rotte.

Venduto all’asta per 900.000 sterline il violino di Wallace Hartley. Si tratta dello strumento con cui continuò a suonare mentre il Titanic stava affondando. “Signori, vi saluto!”, secondo molti sopravvissuti, furono le sue ultime parole, prima di rimettersi a suonare e permettere anche ai membri del suo complesso, che lo avessero voluto, di tentare di salvarsi.

Si sono svolti a Milano, in piazza Beccaria, i funerali civili di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dalla ‘ndrangheta il 24 novembre 2009.Oltre al Sindaco di Milano Giuliano Pisapia, Don Luigi Ciottii e i rappresentanti dell’associazione Libera, erano presenti migliaia di persone. A Lea Garofalo è stato intitolato un giardino pubblico in viale Montello a Milano.

