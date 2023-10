Lunedì 18 ottobre 1993

Il Consiglio dei ministri approva la riforma dei servizi segreti con la creazione di un centro unitario alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio. Sismi e Sisde rimangono in piedi, saranno però rivisti e coordinati da un terzo organismo, che nascerà nel giro di un mese. Per adesso denominato “Cus”, Centro unitario per la sicurezza. Sarà il «braccio operativo» col quale il presidente del Consiglio Ciampi potrà governare direttamente i servizi segreti.

Centomila artigiani provenienti da tutta Italia sfilano a Milano con un grande striscione “lavoropoli” per protestare contro la minimum tax anche contro banche e burocrazia.

La contestata imposta continua a rivelare tutto il suo potenziale dirompente: sindacati, organizzazioni degli artigiani e dei commercianti, industriali sembrano ormai tutti contro tutti.

I presidenti di Senato e Camera, Spadolini e Napolitano in un comunicato prendono le distanze dai sistemi di gestione della Rai, così alla vigilia di una nuova tornata di nomine tolgono copertura istituzione alle decisioni operative dei nuovi vertici aziendali.

Il nuovo statuto approvato dal consiglio comunale di Fiume non riconosce più il carattere autoctono della popolazione italiana e dunque il tricolore non potrà più sventolare per le strade e nelle manifestazioni pubbliche. In compenso la comunità italiana avrà un seggio assicurato in consiglio, come riconoscimento della sua specificità.

Venerdì 18 ottobre 2013

Approvato dal Governo l’introduzione di una nuova imposta: la Trise, che sostituirà Imu e Tares e sarà composto da due componenti la Tari, che riguarderà la casa e la Tari, che riguarderà la raccolta dei rifiuti.

Nella legge di stabilità, che sta per arrivare in Parlamento è presente anche il tema delle privatizzazioni fra cui la vendita del 49% di Terna e Fincantieri.

In tre anni, infatti, il numero degli italiani che hanno problemi con l’acquisto degli alimentati è passato da 2,7 milioni a 4 milioni, di cui 429.000 bambini e 579.000 anziani. In questa situazione emerge anche un lato solidale il 15% delle famiglie aiuta i più bisognosi.

Emerge una lettera che nel mese di settembre il presidente della Bce Mario Draghi ha scritto alla Commissione Europea, che Draghi voleva rimanesse riservata. La lettera riguarda come affrontare le esigenze di capitale delle banche, che potrebbero rivelarsi molto forti, una volta che diventerà attivo il sistema di vigilanza europea.

Dopo aver trovato l’accordo sul bilancio e aver fatto rientrare i dipendenti pubblici al lavoro dopo 16 giorni di blocco, negli Stati Uniti si fanno fanno i conti. La stima è che lo shutdown abbia inciso per lo 0,6% in termini di minore crescita del pil pari a 24 miliardi di dollari.

Franco Bellacci