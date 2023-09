Martedì 7 settembre 1993 – I soldati italiani rinviano la partenza da Mogadiscio di 10 giorni per assicurare al meglio l’avvicendamento con il contingente nigeriano. Rimangono le polemiche sul massacro di domenica. L’Onu ha aperto un’inchiesta, i soldati italiani negano di essere rimasti a guardare.

Il Governo ha quasi terminato la stesura della Legge finanziaria: 28.000 miliardi di tagli, 3.000 miliardi di tasse. Fra le misure il decurtamento della pensione del 45% per chi vorrà ritirarsi dal lavoro dopo 20 anni di contributi, probabile blocco di un anno dei contratti dei dipendenti pubblici inoltre dovrebbe essere prorogata di un la tassa sul medico di famiglia. Fra i nuovi introiti fiscali è prevista la tassa dei redditi su attività illecite come mazzette e contrabbando, in teoria la stangata dovrebbe estendersi anche alle prostitute.

Trasformare il Carcere di San Vittore in una grande biblioteca e trasferire detenuti (1.987 rispetto agli 800 previsti) in tre nuovi penitenziari ognuno con le sue specificità è l’obiettivo che si sono dati il Sindaco di Milano Formentini e il Ministro di Grazie e Giustizia Conso.

Rai: licenziato un giornalista del TG1, che non ha saputo chiarire la sua nota spese. In ambito Lega però si pensa che il licenziamento sia legato al fatto che il giornalista è stato il primo a denunciare l’abbattimento con un missile del DC9 a Ustica.

7 settembre 2013 – Nel 2013 la pressione fiscale raggiungerà il 44,2% del Pil: un record mai toccato in passato, ben 12,8 punti percentuali in più rispetto al 1980. Ogni italiano verserà nel 2013 per imposte, tasse e contributi 11.629 euro: il 120% in più di quanto pagato nel 1980 (5.272 euro al netto dell’inflazione). Il gettito fiscale e contributivo del 1980 era pari a 63,8 miliardi di euro, mentre alla fine del 2013 finiranno nelle casse dello Stato 694 miliardi di euro.

Nel periodo gennaio-agosto per la prima volta da quando vengono rilevati statisticamente, i pernottamenti in albergo da parte di turisti italiani (49,3%) sono stati di meno di quelli degli stranieri (50,7%). Il settore però risente la crisi con un complessivo -8% rispetto all’anno precedente.

In Australia si tengono le elezioni parlamentari; Tony Abbott del Partito Liberale d’Australia diviene Primo ministro. Fra i candidati c’era anche Julian Assange, che sperava conquistando il seggio di poter uscire dall’ambasciata ecuadoregna a Londra, ma il partito di Wikileaks, alleato con l’estrema destra, non ha avuto eletti. Alla Mostra del Cinema di Venezia, il Leone d’oro è stato assegnato al docufilm italiano di Gianfranco Rosi “Sacro GRA”, che racconta le storie e personaggi raccolti lungo il Raccordo Anulare di Roma.

Franco Bellacci