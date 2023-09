Lunedì 6 settembre 1993

7 caschi blu ONU di nazionalità nigeriana e 23 somali sono stati uccisi a Mogadiscio, il tutto alla presenza dei soldati italiani, che non hanno sparato. Il Comportamento dei militari italiani ha suscitato la reazione di nigeriani, rinfocolando le polemiche delle settimane scorse, che sembravano superate. Allarme pensioni: per il 1994 previsto un ammanco di 10.000 miliardi, allo studio del Governo varie ipotesi tra cui contributi più cari e disincentivi alle rendite di anzianità.

Un reporter inglese ha raccolto e raccontato la storia di Peter Shapallo, un cittadino albanese, che per 30 anni è stato costretto a fare il sosia al dittatore Enver Hoxha. La famiglia dell’uomo è stata uccisa per proteggere il segreto.

La guerra è ripresa in Bosnia. A Mostar, proclamata domenica capitale della “Repubblica di Herzeg-Bosna”, i croati hanno attaccato in forze la zona musulmana della città. Secondo i croati i bosniaci hanno attaccato Zepce e Novi Travnik.

Due baby pensionati: Pietro (41 anni) e Arianna (39 anni) hanno concluso il loro giro del mondo in barca iniziato il 3 giugno 1989. Arrestato a Genova un pregiudicato italiano di 41 anni con l’accusa di violenza sessuale contro un bambino di 14 anni di nazionalità marocchina. Il bambino era fuggito da casa ed era finito sotto il controllo del quarantunenne perché il padre lo picchiava.

Venerdì 6 settembre 2013

Nessun accordo al G20 di San Pietroburgo, solo un documento firmato da 11 Paesi che attribuiscono al regime la responsabilità dell’attacco con armi chimiche del 21 agosto. Il presidente Usa martedì parlerà alla nazione. Putin: “In caso di attacco difenderemo Damasco”.

Il presidente francese Hollande aspetterà il rapporto degli ispettori Onu.

12 deputati del Movimento 5 stelle sono saliti sul tetto della Camera e sono intenzionati a rimanere ad oltranza per protestare contro le riforme istituzionali. Dura reazione della Presidente Boldrini: “Violate le istituzioni, gesto grave, incomprensibile e con dei costi”.

La politica monetaria della Bce “resterà accomodante finché necessario. I tassi di interesse resteranno allo 0,5% o a livelli più bassi ancora a lungo”. Lo ha dichiarato il presidente della Bce, Mario Draghi.

Elon Musk, ceo di Tesla, viaggerà da New York a Los Angeles a bordo di una Model S. Si fermerà solo per ricaricare nei momenti di pausa.

Il successo di Candy Crush, il popolare gioco per smartphone, tablet e facebook, ha messo in crisi il social. AppData che rileva i dati dell’utilizzo delle app su facebook ha annunciato che dovrà rivedere le proprie statistiche. La crescita di Candy Crush è tale che l’algoritmo utilizzato per misurare l’utilizzo delle app è da considerarsi del tutto inadeguato.

