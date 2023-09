Mercoledì 1 settembre 1993 – L’ultimo muro del dopo guerra fredda sta per cadere, i colloqui di pace fra Israele e Olp sono ripresi a Washington in un clima di eccitazione, si profila uno storico accordo.

Il FMI giudica modesto l’obiettivo del Governo italiano di lasciare immutato il rapporto fra disavanzo e pil e di farlo scendere al 6% solo nel 1996.

La Fiat ha presentato a mille giornalisti arrivati da tutto il mondo la sua nuova vettura: la Punto, che dovrà ripetere i successi della Uno. L’obiettivo a regime è di venderne 700.000 l’anno.

Il ministro delle Finanze Gallo, fra le ipotesi allo studio della Finanziaria 1994, sta esaminando la possibilità di inserire nel 740 i proventi derivanti da tangenti.

Stanno per essere ultimati i cambiamenti al codice della strada dopo i rilievi della CEE, ecco i principali: i piccoli sotto i tre anni non dovranno viaggiare per forza su un apposito seggiolino, ma potranno essere affidati a un passeggero adulto. Cade l’eliminazione dell’esenzione all’obbligo di indossare le cinture di sicurezza per le persone troppo alte (oltre i 190 cm) e troppo basse (meno di 150 cm). Eliminato il ritiro immediato della patente dopo un incidente con feriti. Cade il divieto di uso per ciclomotori e motoveicoli di usare i fari anabbaglianti di giorno. Inoltre la Commissione al lavoro sul testo chiederà al Governo di inasprire le pene contro chi guida troppo lentamente.

Domenica 1 settembre 2013 – Grecia, austerity al supermercato. Diventa operativa la direttiva del governo che consente ai dettaglianti di continuare a esporre (a prezzi scontati) i prodotti “da consumare preferibilmente entro” anche dopo la data di scadenza. La crisi ad Atene ha fatto rallentare anche quest’anno del 14% i consumi al dettaglio. La “liberalizzazione” dei cibi scaduti è uno strumento in più per i cittadini ellenici per far quadrare i conti di casa. L’economia di Atene ha perso un quarto del suo valore in sei anni di recessione e nel 2013 il pil scenderà di un altro 4,4%.

Il Governo ha stabilito una nuova proroga per i bilanci degli enti locali. Comuni e Province avranno tempo fino al 30 novembre 2013 per approvare il bilancio preventivo del 2013, che normalmente dovrebbe essere approvato prima dell’inizio dell’anno. Il sindaco di Firenze Matteo Renzi alla Festa dei Democratici a Genova intervistato da Enrico Mentana dichiara la sua disponibilità a guidare il partito “dipende se sono disponibili gli elettori”. Sull’Imu ha ammesso “hanno vinto loro. Hanno tolto l’Imu e poi fanno mettere a noi sindaci la Service tax. Questo giochino non funziona, mica abbiamo scritto Jo Condor…”

Franco Bellacci