È stato ferito alla schiena e al volto. A coltellate. È successo ieri sera, lunedì 2 gennaio, nei pressi di un negozio di telefonia a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. La vittima della brutale aggressione è un ragazzo e ha soltanto 13 anni. È stata trasportata in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri.

Il 13enne aggredito è residente a Carditello, frazione di Cardito sempre nel napoletano. Il giovanissimo è stato soccorso da alcuni passanti e quindi accompagnato all’ospedale San Giovanni di Dio dove ha ricevuto le cure mediche del caso. Le ferite sono state tamponate dai sanitari. Non è in pericolo di vita e le sue condizioni non sarebbero gravi, anche se sull’episodio vige stretto riserbo.

Sull’aggressione in strada indagano i militari di Frattamaggiore. Per risalire all’aggressore, come ricostruisce Il Corriere del Mezzogiorno, i carabinieri hanno visionato nelle ultime ore i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Ancora sconosciute le cause del violento episodio. Forse un tentativo di rapina ma gli investigatori non escludono alcuna pista al momento. L’aggressore si è rapidamente dileguato.

