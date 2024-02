È morta all’età di 83 anni, e soltanto pochi mesi fa, nel mese di ottobre, ha ricevuto il suo ultimo riconoscimento, il Capri Person Award 2023. Il suo nome completo era Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg, nota a tutti come Ira von Furstenbergm nata il 17 aprile 1940 a Roma da una famiglia nobile. Suo padre, il principe Tassilo Fürstenberg, discendeva da Karl Emil Fürstenberg ed era il secondo nato della casata dei principi originari della Foresta Nera mentre sua madre, Clara Agnelli, apparteneva a una famiglia ungherese benestante. Con la nonna paterna appartenente alla famiglia più ricca d’Ungheria e il nonno che svolgeva il ruolo di ambasciatore dell’imperatore Francesco Giuseppe, la vita matrimoniale di iniziò a 15 anni, quando sposò Alfonso di Hohenlohe-Langenburg, che aveva 28 anni. In seguito, il secondo con Francesco Baby Pignatari, all’età di 21 anni, mentre lui ne aveva 43, nel 1961.

I pettegolezzi e il primo matrimonio da giovanissima

Negli anni ’60 e ’70, Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg, conosciuta come Ira, fu protagonista di voci e pettegolezzi sui giornali, circondata da principesse e attrici. Ira ha vissuto una vita straordinaria e in diverse località, tra cui la splendida Villa Fürstenberg, e – come detto – ha sperimentato un matrimonio precoce con il principe Alfonso zu Hohenlohe-Langenburg. Il loro sfarzoso matrimonio nel 1955 a Venezia, con una dispensa papale data la giovane età di Ira, è diventato un evento mondano di fama globale. La coppia si stabilì in Messico, dove Alfonso gestiva uno stabilimento Volkswagen.

La relazione segreta con il playboy Francisco Pignatari

Tuttavia, la loro unione non fu priva di difficoltà, e la relazione con il noto playboy Francisco Pignatari, soprannominato “Baby”, portò a una denuncia per adulterio da parte di Alfonso. La controversa vicenda si concluse con un accordo tra Ira e Alfonso, ma successivamente Ira e Francisco Pignatari si sposarono nel 1961. Anche il loro matrimonio, comunque, ebbe una breve durata, terminando nel 1964 a Las Vegas per crudeltà mentale.

La carriera nel cinema, la moda e la presunta relazione con Ranieri di Monaco

A seguito del divorzio, Ira intraprese la carriera cinematografica, recitando in 28 film tra gli anni ’60 e ’70. Nel 1970, fu anche co-conduttrice del Festival di Sanremo con Enrico Maria Salerno. Dopo il flop del film “Processo per direttissima” nel 1974, Ira abbandonò il cinema e si dedicò alla moda e all’antiquariato.

Nel 1985, Ira tornò alle cronache rosa a causa di voci su una presunta relazione con Ranieri di Monaco, suo lontano parente. Nonostante i giornali immaginassero un matrimonio imminente, la relazione tra Ira e Ranieri era in realtà un’affettuosa amicizia. Tuttavia, le speculazioni continuarono a circolare, alimentando i riflettori sui due. Ranieri, dopo la morte di Grace Kelly, non aveva intenzione di risposarsi, ma le voci sulla presunta colpa di Carolina, sua figlia, furono smentite da entrambi.

