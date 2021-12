Tragico incidente nel modenese: un aereo ultraleggero si è schiantato contro il tetto di un’abitazione di campagna ad Albareto, alle porte di Modena. Di un morto il bilancio secondo quanto riportato al momento. L’incidente è avvenuto intorno alle 12:00 in località La Rocca come riporta l’Ansa. Ancora da chiarire le cause dell’accaduto: forse la causa è stata la scarsa visibilità in zona per via della nebbia.

Sul posto sono accorse numerose ambulanze, la polizia e i vigili del fuoco. Soltanto un’ora dopo l’incidente si sono avute le prime informazioni sulle vittime e i feriti. L’abitazione colpita dal velivolo si trova in campagna. Disabitata. L’aereo si è schiantato all’altezza del tetto e in quel punto della palazzina a tre piani si è incastrato. Come hanno chiarito anche i Vigili del Fuoco cascinale abbandonato si trova in strada San Clemente, località La Rocca, nelle campagne di Albareto, quasi al confine con il comune di Bastiglia.

La vittima finora accertata era il pilota dell’ultraleggero. Sarebbe rimasto intrappolato nell’abitacolo presumibilmente dopo aver tentato un atterraggio di fortuna non riuscito. Nello schianto è crollata una parte del tetto. Non si hanno al momento ulteriori informazioni sugli altri eventuali occupanti del velivolo e sulle loro condizioni. Ancora da chiarire anche il luogo di partenza del velivolo.

Modenatoday ricostruisce che l’abitazione sarebbe disabitata dal 2014 almeno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena l’uomo alla guida sarebbe stato colto di sorpresa dall’improvviso calare della nebbia. Non è escluso che a bordo del velivolo ci fosse soltanto la vittima alla guida. Difficoltose le operazioni di soccorso. Per la vittima non ci sarebbe stato niente da fare. Sul tragico incidente indaga la Polizia di Stato.

Incidente aereo a Bastiglia (MO), dove un velivolo ultraleggero è precipitato sul tetto di un cascinale abbandonato: due squadre #vigilidelfuoco al lavoro, deceduto il pilota. In corso verifiche per escludere la presenza a bordo di eventuali altri passeggeri [#20dicembre 14:00] pic.twitter.com/ud2xDwBRJL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 20, 2021

(Seguono aggiornamenti)

