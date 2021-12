Brutta disavventura a Quarto, in provincia di Campania. Un uomo era uscito con il suo cane, per la solita passeggiata. Era appena sotto casa quando è stato aggredito e morso da altri tre cani. La vittima della violenta aggressione ha reso note le foto delle ferite che sono state rilanciate sui social network.

L’uomo appare incerottato fino al volto: sul naso, sulle guance, sulle ginocchia e sulle mani, perfino sulla fronte. Altre ferite anche sulle braccia e sulle spalle. Ferito gravemente anche il cane di proprietà dell’uomo: l’animale è stato aggredito violentemente e ha riportato ferite larghe e profonde sulle zampe e sul resto del corpo. L’aggressione, secondo quanto raccontato dall’uomo si è verificato in via Cicori.

La segnalazione è stata raccolta e rilanciata dal giornalista e Consigliere Regionale della Campania di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Salve, abito a Quarto in via Cicori, 103 – ha raccontato l’uomo – L’altra sera passeggiavo con il mio cane sotto casa e sono stato attaccato da 3 cani . Questi cani sono pericolosi, non è la prima volta che aggrediscono qualcuno, cosa aspettiamo per togliere i cani a queste persone? Oggi è toccato a me e me la sono cavata con diversi punti al viso e spalla, ginocchio e mano, domani a chi tocca?”.

Il Consigliere ha fatto sapere di aver segnalato la questione alle Autorità.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano