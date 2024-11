Spari nella notte nei pressi di via dei Tribunali a Napoli con un 18enne, Arcangelo Correra, arrivato in condizioni disperate in ospedale è morto poche ore dopo perché colpito da un proiettile alla testa.

Secondo quanto ricostruito dalla Questura partenopea, alle 5 di sabato 9 novembre gli agenti di polizia sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini dove poco prima era arrivato il giovane ferito da più colpi d’arma da fuoco, uno dei quali lo avrebbe colpito alla nuca.

Il ragazzo, incensurato, è stato assistito dai sanitari, operato d’urgenza ed è al momento ricoverato in pericolo di vita. L’agguato è avvenuto in pieno centro, in via dei Tribunali angolo piazza Sedil Capuano. In via di ricostruzione la dinamica di quanto accaduto con le indagini affidate alla Squadra Mobile guidata dal primo dirigente Giovanni Leuci.

Al vaglio telecamere ed eventuali testimonianze.

Gli omicidi di Emanuele Tufano e Santo Romano

Agguato che si registra a poche giorni di distanza da due omicidi che hanno riguardato altrettanti giovanissimi. Il primo, avvenuto a poca distanza, di Emanuele Tufano, il 15enne del rione Sanità ammazzato da un proiettile alla schiena nel corso di un conflitto a fuoco tra paranza in una traversa del principale corso Umberto. Il secondo, avvenuto il weekend scorso a San Sebastiano al Vesuvio, di Santo Romano, il portiere di un club del campionato di Eccellenza ucciso a 19 anni da un 17enne infastidito da un pesone ricevuto.

A Napoli i giovani si ammazzano ma prefetto ammonisce: “Non dimenticate primavera turismo”

