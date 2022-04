Anche il Corpo Internazionale di Soccorso è sceso in campo in aiuto della popolazione ucraina, facendo da polo di riferimento per tutte quelle aziende che hanno risposto immediatamente alla richiesta di Sos inviato dal Presidente del Cis, il marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli: “E’ doveroso ringraziare Fulvio Lardaro che ha messo a disposizione un Tir per la raccolta delle merci che attendevano di essere caricate nell’azienda aeronautica “La Gatta”. Abbiamo ricevuto donazioni dalla parrocchia di San Giustino de Jacobjs di Casoria, dal Circolo Ilva di Bagnoli, dall’associazione di Volontariato Pubblica Assistenza Montemiletto “Italo Capobianco”, oltre che dai nostri associati”. I generi di soccorso partiti da Napoli, sono giunti ieri nel martoriato Paese: comprendono migliaia di articoli sanitari, parasanitari, alimentari di ogni genere ma anche indumenti e detergenti per la pulizia personale.

Redazione