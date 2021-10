S’inaugura a Roma, presso la Galleria Basile Contemporary di Rosa Basile, la mostra personale “Dissolvenze” di Luca Coser (Trento, 1965) a cura di Alberto Dambruoso. L’evento si terrà mercoledì 20 ottobre alle ore 19.

Anticipata dall’incontro che lo vedrà protagonista ai Martedì Critici, l’esposizione documenta, attraverso sette opere, l’ultimo periodo di attività dell’artista trentino, conosciuto e molto apprezzato nella Capitale avendo insegnato per cinque anni all’Accademia di Belle Arti di Roma.

Il titolo della mostra si rifà al linguaggio cinematografico perché Luca Coser, di fatto, interviene sulla pellicola pittorica allo stesso modo di un operatore cinematografico, facendo apparire o scomparire le immagini nei suoi dipinti.

Scrive Dambruoso nel testo di presentazione della mostra: “Il risultato di questo tipo di operazione sono dei dipinti in cui la figura tende a svanire, a dissolversi appunto, e viceversa in altri, in cui dal fondo si fa strada un’immagine che pian piano emerge in superficie. Questo procedere dell’immagine da dentro a fuori e il suo contrario, crea delle attese nell’occhio dell’osservatore, costretto a mettere a fuoco continuamente il suo sguardo”. La mostra resterà aperta fino al 20 novembre.

Redazione