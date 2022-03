Al volante del pick-up che ha deviato la traiettoria sulla corsia opposta della carreggiata, scontrandosi con un camioncino in una collisione frontale, causando nove vittime, c’era un bambino di appena 13 anni. È successo in Texas, nella contea di Andrews, a circa 50 chilometri a est del confine con lo stato del New Mexico. La strage sulla strada ha coinvolto una squadra di studenti, giocatori di golf dell’Università del Southwest.

Lo scontro tra un pickup Dodge 2500 e un Ford Transit. Ancora da chiarire con precisione la dinamica del sinistro. Sembra che comunque i veicoli viaggiassero a velocità elevata. Stando alle prime informazioni, riportate dal vicepresidente dell’NTSB (National Transportation Safety Board, l’agenzia indipendente governativa che indaga sugli incidenti) Bruce Landsberg, la gomma anteriore sinistra del pick-up era una ruota di scorta. Un guasto avrebbe portato il veicolo sull’altra corsia e causato lo scontro.

Sei studenti e l’allenatore sono morti. Niente da fare anche per l’uomo che era nel pick-up con il ragazzino alla guida. I ragazzi che sono morti nello scontro si chiamavano Laci Stone, Jackson Zinn, Karisa Raines, Mauricio Sanchez, Travis Garcia e Tiago Souza. “Ieri sera la squadra di golf di Laci è stata coinvolta in un incidente mentre tornava da un torneo di golf. La nostra dolce Laci non ce l’ha fatta”, ha postato su Facebook la madre di Laci, Chelsi Stone. “La nostra Laci se n’è andata! È stata un raggio di sole assoluto in questo breve periodo sulla terra”. La ragazza aveva 18 anni, era di Nocona in Texas. L’allenatore, Tyler James, aveva 26 anni.

L’uomo all’interno dell’auto con il 13enne si chiamava Henrich Siemens, aveva 38 anni ed era di Seminole. I due studenti sopravvissuti all’impatto sono ricoverati in ospedale, le loro condizioni sono stabili. Si chiamano Dayton Prince e Hayden Underhill e hanno 19 e 20 anni. Entrambi canadesi. Viaggiavano con gli amici e colleghi a bordo del furgoncino che tra l’altro trainava un rimorchio. I due veicoli hanno presso tutti e due fuoco dopo lo schianto.

In Texas, un minorenne può iniziare la parte in aula di un corso di formazione per conducenti a 14 anni, ma deve avere almeno 15 anni per richiedere una licenza per studenti. La tragedia ha avuto grande risalto mediatico. È partita così una colletta su GoFundMe per pagare le spese mediche e quelle per i funerali delle vittime. L’Università ha espresso pubblicamente cordoglio per la tragedia che ha coinvolto gli studenti del proprio ateneo e le sue famiglie.

