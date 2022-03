Un operaio di 55 anni, impiegato di una azienda di San Gennaro Vesuviano (Napoli). è morto sul lavoro in circostanze ancora poco chiare. La vittima si chiamava Dakaj Mynyr ed era di nazionalità albanese. Era impiegato, con regolare contratto, in una ditta che si occupa di logistica. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 16 marzo.

Dopo l’incidente, l’uomo è stato soccorso dai colleghi e poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Nola dove è successivamente deceduto a causa delle gravi ferite riportate. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di rianimarlo.

La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata trasferita al Secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni. Esame autoptico utile a chiarire le cause di un decesso sul quale, al momento, ci sono poche informazioni.

Ad indagare sull’accaduto sono i carabinieri della Compagnia di Nola e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. Non è ancora chiaro il luogo dove è avvenuto l’incidente, se all’interno della ditta di San Gennaro Vesuviano o altrove.

Sono 1.017 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail nei primi 10 mesi del 2021, dati impressionanti che a livello nazionale fotografano un’inaccettabile strage.

