“Ho solo lui, chiunque lo veda mi contatti, o me o i carabinieri. Aiutatemi a trovare mio figlio” è l’appello di mamma Virginia che si rivolge a tutti coloro che hanno visto Alessio Zangrilli, suo figlio 35enne scomparso la scorsa domenica da San Cleto, una borgata non lontana da San Basilio. La madre è disperata: non si hanno notizie dell’uomo da giorni e il figlio è l’unico familiare che le è rimasto. La vicenda di Alessio è stata raccontata anche da ‘Chi l’ha Visto’, nella speranza che possa raggiungere più persone possibili per ritrovare l’uomo.

Come riporta Roma Today, l’ultima volta che Alessio è stato visto risale a domenica 10 ottobre, alle ore 15, quando passeggiava nel quartiere indossando una tuta e una felpa di colori scuri.

Alessio è un ragazzo in forma, appassionato di boxe e alto un metro e 77. Ha i capelli rasati, gli occhi marroni e due tatuaggi, uno sul polpaccio sinistro e l’altro sul braccio sinistro.

Qualche ora prima della sua scomparsa, la madre ha sentito suo figlio alle 14. Una conversazione semplice, durante la quale Alessio ha raccontato di aver trascorso la notte in tranquillità. Come ha spiegato la madre Virginia a Roma Today, a seguito della pandemia, Alessio stava attraversando un periodo di stress: “Prendeva delle gocce per dormire, non trovava lavoro e questo lo faceva stare male” ha aggiunto sua madre.

Il ragazzo si muove con i mezzi pubblici oppure con la bici, che è a casa. Ha con sé i documenti e il cellulare, che risulta spento dall’ultimo giorno in cui ha avuto un contatto con la madre.

La scomparsa di Alessio è stata denunciata alle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire i movimenti del 35enne per capire dove sia andato. I familiari e gli amici stanno setacciando tutto il territorio per ritrovare Alessio. E non perdono la speranza. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare le autorità competenti.

Redazione

Andrea Lagatta