Nel “Si&No” del Riformista spazio alla condanna di Alex Pompa, condannato a sei anni e due mesi per aver ucciso il padre violento intervenendo in difesa della madre. Giusta la condanna? Favorevole la giurista Sofia Argentieri secondo cui “esistono alternative alla violenza per tentare di risolvere situazioni conflittuali”. Contraria la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino che replica: “Serve sensibilità verso il contesto familiare in cui le vicende si svolgono”.

Nei confronti di Alex Cotoia (che ha preso il cognome della madre rinunciando a quello del padre, Pompa), il giovane che nel 2020 ha ucciso il padre a coltellate per difendere la madre in occasione dell’ennesima lite in famiglia, la corte di assise di Appello di Torino si è espressa con una condanna a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Si tratta di una vicenda estremamente complessa che solleva molte questioni etiche e giuridiche: al di là delle semplici considerazioni da parte dell’opinione pubblica, va sottolineato che è essai intricato esprimersi di fronte a un atto del genere contro il padre in un contesto di violenze nei confronti della moglie. L’uomo viene descritto come violento e morbosamente geloso, dunque si può essere portati a pensare che il ragazzo possa aver agito per proteggere sua madre calcolando i potenziali rischi di un pericolo imminente in grado di mettere a repentaglio la sicurezza della famiglia. Allo stesso tempo è lecito tenere in considerazione che esistono argomentazioni che potrebbero essere sollevate per giustificare la pena detentiva alla luce della natura dell’atto e dei principi legali.

Legge e ordine: un principio fondamentale del sistema giuridico è il mantenimento dell’ordine e della legalità nella società. In presenza di un omicidio la legge può richiedere una risposta penale per garantire che l’atto violento sia punito e per dissuadere potenziali criminali. Alternative alla violenza: sebbene il contesto di maltrattamenti familiari sia un elemento da prendere in considerazione, molti sostenitori della legge potrebbero argomentare che esistono alternative alla violenza, come il ricorso alle autorità competenti, per tentare di risolvere situazioni conflittuali o volte a ottenere la protezione. Processo equo: il carcere è una conseguenza del processo legale, che dovrebbe garantire un giusto processo e il rispetto dei diritti fondamentali del colpevole. Garantire un processo equo e un’indagine accurata rappresenta un passo fondamentale per mantenere l’integrità del sistema legale. Sanzioni proporzionate: la giustizia richiede sanzioni proporzionate al crimine commesso. Anche se il contesto può essere preso in considerazione come circostanza attenuante, il fatto rimane che l’uccisione di una persona è un atto grave che richiede una risposta da parte della legge. Protezione della società: un individuo che ha commesso un omicidio può essere considerato una potenziale minaccia per la società. La detenzione può essere vista come una misura di protezione per gli altri membri della comunità, almeno per un periodo di tempo determinato.

C’è inoltre da considerare l’aspetto legato alla responsabilità individuale: anche se il contesto di maltrattamenti può influenzare la comprensione delle motivazioni del figlio, la responsabilità individuale rimane un principio centrale. La legge può richiedere che chi commette un omicidio affronti le conseguenze delle proprie azioni, indipendentemente dalle circostanze. In tutto ciò non va dimenticato il tema che riguarda il prezioso ambito di riforma e della relativa riabilitazione: nonostante la pena detentiva, alcuni sistemi legali mirano anche alla riforma e alla riabilitazione del condannato. In questo contesto, il carcere potrebbe essere visto come un’opportunità per il figlio di riflettere sulle sue azioni, ricevere supporto psicologico e avere la possibilità di reintegrarsi nella società in seguito.

La giustificazione legale di un episodio di questo tipo può variare in base alla legislazione locale e ai dettagli specifici del caso. Ad esempio alcuni sistemi giuridici potrebbero considerare l’omicidio come un crimine, anche se commesso in un contesto di maltrattamenti familiari; in altri casi invece potrebbero essere applicate leggi più flessibili in riconoscimento delle circostanze particolari. C’è comunque un elemento di rilievo da tenere sempre bene in mente: è cruciale riconoscere che la percezione di ciò che è “giusto” può variare tra individui e culture, e il sistema legale dovrebbe riflettere i valori della società in cui opera. La complessità di casi come questi richiede una valutazione equilibrata delle circostanze, con attenzione sia alla giustizia che all’umanità coinvolta nella vicenda.

Dafne Musolino / Senatrice Italia Viva

