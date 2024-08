Alice Bellandi ha conquistato il quinto oro per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, vincendo nella finale di judo femminile 78kg. Dopo aver battuto la portoghese Patricia Sampaio in semifinale, la 26enne di Brescia ha superato anche l’israeliana Inbar Lanir. Fin dall’inizio della sua carriera, Bellandi ha dimostrato il suo talento vincendo il titolo europeo cadetti a Sofia nel 2015 e il mondiale junior a Nassau nel 2018. Alle Olimpiadi di Tokyo si era classificata settima nei pesi medi e nona nella competizione a squadre miste. Agli ultimi Mondiali ad Abu Dhabi, aveva conquistato l’argento nei -78kg.

Chi è Alice Bellandi, oro nel judo a Parigi 2024

All’asilo picchiavo i bambini e mia madre mi portò in palestra per incanalare la mia aggressività. Durante le scuole medie aveva iniziato a provare diversi sport, ma a 17 anni ha scelto di dedicarsi interamente al judo. Si è poi trasferita da Brescia a Roma. Il 2018 è stato l’anno della svolta, con la vittoria dei titoli europei e mondiali, segnando il suo passaggio dalla categoria junior a quella senior. Le maggiori soddisfazioni sono arrivate nella nuova categoria fino a 78 kg, dove ha conquistato due podi europei e altrettanti mondiali. La sua tesi di laurea si intitola “il Judo come cura”.

Alice Bellandi e il bacio con la fidanzata

Sul piano personale, Bellandi ha fatto coming out attraverso un’intervista a Repubblica, raccontando che a 15 anni un’amicizia forte con una ragazza si è trasformata in amore, compreso subito dai suoi genitori. Nell’intervista del 2021, ha rivelato di essere fidanzata con Chiara, che lavora in un chiosco vicino al centro tecnico federale dove Alice si allena. “Chiara è stata la prima ragazza che ho portato a casa a Brescia. È l’ultima persona che sento prima delle gare e la prima che chiamo al termine. Lei è sempre al mio fianco” ha raccontato, esprimendo soddisfazione per il fatto che lo sport stia perdendo la sua aura “machista.” Bellandi ha anche espresso il suo sostegno per il Ddl Zan, definendolo “un provvedimento sacrosanto” e un deterrente contro la discriminazione omofoba.

Alice Bellandi e i problemi con il peso, la depressione e i disturbi alimentari

Per mantenere il peso nella categoria dei 70 kg, Alice Bellandi aveva raccontato durante le Olimpiadi di Tokyo di dover perdere 10 kg nel mese precedente ogni competizione, una pratica che le provocava depressione e seri disturbi alimentari. “Dopo le gare, mangiavo in modo compulsivo, avevo bisogno di vomitare, spesso anche durante la notte. Sono finita in un vortice di caos e confusione, e il mio sistema immunitario ha ceduto, portandomi a soffrire di menorrea e tigna. Ero in grande difficoltà, ma non riuscivo a fermarmi; desideravo Tokyo con tutte le mie forze”. La pandemia ha avuto un impatto positivo su di lei, aiutandola ad allentare i ritmi di vita, a riflettere e a chiedere aiuto. “Mi sono guardata allo specchio, ho visto un mostro: ero gonfia, avevo riversato sul cibo tutte le mie frustrazioni, le ansie, le mancanze – ha detto a Repubblica -. Bulimia e poi anoressia in seguito a diete fai-da-te prima delle gare, un disastro”.

