Attimi di panico nel porto di Napoli. L’aliscafo delle 12.10 partito dal molo Beverello e diretto ad Ischia, poco dopo la partenza ha impattato contro il Molo San Vincenzo. Nel forte urto diversi passeggeri sono rimasti feriti, ma nessuno in modo grave. Tra questi anche una neonata portata via in ambulanza per accertamenti. Nessuno sarebbe grave ma lo spavento a bordo è stato grande.

Secondo la ricostruzione fatta dall’Ansa, l’ Aliscafo diretto ad Ischia ha impattato contro il molo San Vincenzo del porto di Napoli pochi minuti dopo la partenza. Non è ancora chiaro cosa sia successo, forse un’avaria al motore, che ha imposto la brusca manovra. A bordo c’erano 100 passeggeri. Sarebbero 28 i feriti, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno. Fra loro una bambina di pochi mesi, che ha battuto la testa ed è stata portata a terra con una motovedetta dei guardiacoste e quindi trasportata in ospedale per accertamenti.

Il mezzo, di tipo monocarena, non rischia di affondare, ma l’urto ha causato paura a bordo e diversi passeggeri hanno lamentato conseguenze fisiche. Sul posto sono arrivati poco dopo i soccorsi, in primis la Guardia Costiera intervenuta via mare con alcune motovedette. In seguito sono giunte anche le ambulanze del 118. La zona di fatto è chiusa al pubblico poichè demanio militare. I passeggeri sono stati assistiti e trasferiti con dei bus al Beverello per riprendere il viaggio verso Ischia. Il Città di Forio si trova ancora fermo nel punto dove ha impattato, a poca distanza dal faro che contraddistingue il frangiflutti occidentale dell’approdo napoletano.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro