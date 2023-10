Dopo gli attentati in Francia e in Belgio delle ultime ore da parte di islamisti radicalizzati, si alza l’allerta in giro per l’Europa.

L’allarme a Versailles

In tarda mattinata è scattato un nuovo allarme bomba alla reggia di Versailles, costringendo all’evacuazione tutti i visitatori. Sul profilo X dell’istituzione francese, è stata annunciata la chiusura per tutto il giorno della struttura “per motivi di sicurezza”.

Un allarme (e un’evacuazione) che segue di pochi giorni quello avvenuto sabato pomeriggio, dopo una segnalazione anonima.

La sicurezza per la partita a Londra

Dopo quanto successo poco prima della partita di calcio tra Belgio e Svezia, dove sono stati assassinati due tifosi svedesi, l’attenzione è alta per le altre partite delle Nazionali in programma nelle prossime ore. In particolare per Inghilterra-Italia, che si giocherà questa sera allo stadio di Wembley, a Londra.

Scotland Yard ha comunicato di aver rafforzato la sicurezza attorno all’impianto, preannunciando “una presenza estremamente visibile” degli agenti posizionati in tutta l’area dello stadio.

