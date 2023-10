La polizia belga ha sparato a un uomo che potrebbe essere il sospetto attentatore di Bruxelles che ieri sera ha ucciso due cittadini svedese e ferito una terza persona. L’uomo è stato trasportato in ospedale ma è morto in ambulanza in seguito alle gravi ferite riportate. Durante la perquisizione compiuta nel quartiere Schaerbeak, secondo quanto riportano i media locali, sono state trovate diverse armi da fuoco. Altre sarebbero state rinvenute in un vicino parco pubblico. Gli inquirenti confermano che una di queste potrebbe essere quella utilizzata per uccidere i due svedesi.

Il presunto aggressore è stato colpito da colpi di arma da fuoco in un bar nel quartiere Schaerbeek, sobborgo della capitale belga. Lo riferiscono questa mattina i media belgi, secondo cui la procura ha confermato l’informazione ma non è ancora in grado di stabilire se la persona colpita fosse effettivamente l’aggressore. L’uomo “è attualmente in rianimazione” aveva spiegato la ministra degli Interni del Belgio, Annelies Verlinden. Successivamente è poi emerso che sarebbe morto.

Poco dopo, è arrivata la conferma da parte delle autorità. “Tutto sembra indicare” che la persona neutralizzata questa mattina dalla polizia belga sia il sospetto autore dell’attentato di ieri sera, identificato come Abdesalem Lassoued, legato all’Isis. Lo conferma il ministro presidente della Regione di Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort.

⚠️🚨 Questo è l’attimo in cui l’attentatore di #Bruxelles viene soccorso dai sanitari, dopo lo scontro a fuoco con le forze di sicurezza belghe. #AttentatBruxelles pic.twitter.com/KSOPux3zbO — Simone Geti (@SimoneGeti) October 17, 2023

RICERCATE ALTRE DUE PERSONE – Altre due persone sarebbero ricercate dalla polizia di Bruxelles in relazione all’attentato di ieri sera. Lo rivela il sito della “Derniere Heure”. Potrebbero aver aiutato l’attentatore.

LA RICOSTRUZIONE DEL BLITZ – Un testimone avrebbe visto il sospetto attentatore di Bruxelles in un bar e avrebbe allertato subito la polizia. A riportarlo il quotidiano svedese Aftonbladet. Ci sarebbe stato uno scontro a fuoco con colpi sparati sia dal sospettato sia dalla polizia, spiega la testata svedese.

