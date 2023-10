Il sospetto attentatore di Bruxelles negli scorsi anni è stato più volte in Italia. Abdesalem Lassoued, questo il nome dell’uomo ucciso dalla polizia belga in mattinata, è passato più volte in Italia.

Nel 2016 il tunisino è stato rintracciato e identificato dalle forze dell’ordine a Bologna. Nel 2021, invece, è stato ripreso in un video a Genova. Nel suo profilo Facebook, in cui ha utilizzato un nome falso (Slayem Slouma) e ora oscurato, si vedono le immagini di Lassoued a Piazza della Vittoria, nel capoluogo ligure. Forse un soggiorno prima di andare in Francia, forse qualcosa di più.

Gli investigatori sono al lavoro per capire quali tappe abbia compiuto in Italia. Soprattutto quelle più recenti, a partire proprio dalle immagini di Genova, che la Digos ritiene veritiero. Ora si cercano di capire tutti i passi fatti da Abdesalem in Italia e soprattutto tutti i contatti avuti. Una prima ipotesi è che il 45enne a Genova sia passato nella sede del Consolato della Tunisia, non lontano dal luogo in cui è ritratto nella foto, magari per prendere contatto con gli uffici per documenti.

Non è ancora chiaro come sia arrivato in Italia e le modalità con cui è approdato in Europa inizialmente, su cui ora si cerca di far luce.

