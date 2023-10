L’autore della sparatoria a Bruxelles, che ha provocato la morte di due persone questa sera, in un video sequestrato dalle autorità, afferma di appartenere allo Stato islamico e si vanta di aver ucciso dei non credenti. Lo riferiscono i media belgi, tra cui Sudinfo.be. Nel suo discorso l’uomo afferma di aver ucciso due persone per “vendicare i musulmani e che viviamo e moriamo per la nostra religione”.

Il video non è stato autenticato. L’uomo avrebbe gridato “Allah Akhbar” durante la sparatoria. Secondo il giornale belga Le Soir, l’autore della sparatoria di queste sera a Bruxelles è in fuga a bordo di uno scooter. Indossa una giacca arancione ed un casco bianco.

”Sono Abdeslam Jilani, mi sono vendicato per i musulmani. Ho ucciso tre svedesi ora. Si vive per la religione e si muore per la religione. Sono pronto a incontrare Dio felice e sereno”. E’ la rivendicazione pubblicata in un video trasmesso sui social del presunto responsabile dell’uccisione di almeno due persone che indossavano la maglietta della nazionale svedese in centro a Bruxelles. Massima allerta antiterrorismo nel Paese, sicurezza rafforzata nei pressi dello stadio dove si sta svolgendo la partita Belgio-Svezia.

