A Bruxelles è scoppiata una sparatoria. Il sospettato, che indossava un giubbotto fluorescente, sarebbe in fuga. Il portavoce dei vigili del fuoco di Bruxelles non fornisce un bilancio preciso ma secondo le prime informazioni si contano diversi morti e feriti. Avrebbe sparato nell’atrio di un edificio e poi contro due persone in un taxi.

Secondo fonti di polizia citate dai media locali, l’uomo che ha aperto il fuoco con un kalashnikov nel centro di Bruxelles intorno alle 19 questa sera ha urlato “Allah akbar”. Secondo le informazioni di Le Soir, e diversi video del sospetto presenti sui social network, le forze di polizia privilegiano la pista terroristica. Nelle immagini scattate da un residente, si può vedere un uomo con una giacca arancione fluo e un casco bianco, con un’arma da guerra in mano, salire su uno scooter e fuggire. In precedenza avrebbe sparato a qualcuno in una sala d’ingresso prima di sparare a due persone in un taxi.

Nel video si sente l’uomo pronunciare queste parole: “Sia lode a Dio, viviamo questo per il bene della nostra religione. Ho ucciso tre svedesi adesso, sia lode a Dio”. I colpi di pistola sono stati sparati intorno alle 19:15 vicino a Place Sainctelette, Boulevard d’Ypres e Boulevard du Neuvième de ligne. I servizi di soccorso sono arrivati in numero sul posto. Nessun sospetto sarebbe stato ancora arrestato.

Bruxelles, Borghi: Europa reagisca unita

“L’attentato terroristico di Bruxelles è una ferita profonda nel cuore dell’Europa, a pochi giorni dal vile assassinio di un professore in Francia”. Così in una nota Enrico Borghi, presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato.“ La matrice è chiara: terrorismo islamico. La riunione dei parlamentari e dei dirigenti di Italia Viva, in corso in questo momento in Senato, è iniziata commemorando le vittime. È il momento della solidarietà ma anche della fermezza: l’Europa reagisca compatta, unita, coi propri valori, di fronte a quella che è un vero e proprio attacco all’Occidente” conclude.