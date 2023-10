Secondo Le Soir, il primo ministro belga, il ministro degli Interni e il ministro della Giustizia sono attualmente al centro di una crisi nazionale per monitorare la situazione. Il primo ministro Alexander de Croo ha espresso le sue “più sincere condoglianze ai parenti delle vittime del vile attacco di Bruxelles”. L’uomo che ha sparato stasera a Bruxelles ha annunciato in un video di aver “vendicato i musulmani”, uccidendo “tre svedesi proprio adesso”. Il messaggio appare sul profilo Facebook appartenente a Slayem Slouma. “Sono un Mujahid dello Stato Islamico, che vi piaccia o no. Viviamo per la nostra religione e moriamo per questa stessa religione”, dice l’uomo in arabo.

“Il cuore dell’Europa è stato colpito dalla violenza. Il mio cuore va alle famiglie delle vittime dell’attacco omicida nel centro di Bruxelles. Il mio sostegno va alle autorità e ai servizi di sicurezza belgi che stanno monitorando la situazione”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

