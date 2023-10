Dopo l’attentato di ieri nei confronti di un insegnante, ucciso in una scuola, è ancora allarme terrorismo in Francia. Disposta la chiusura eccezionale del museo del Louvre di Parigi, il più visitato al mondo, per “motivi di sicurezza”. Secondo media locali il museo ha ricevuto dei messaggi di allarme bomba. Il Louvre, rivolgendosi ai visitatori sulla piattaforma X, ha comunicato che “per motivi di sicurezza, il museo del Louvre chiude le sue porte oggi, sabato 14 ottobre”. Parlando con FranceInfo, il servizio di comunicazione del Louvre ha riferito di “verifiche in corso nell’edificio”, sottolineando che queste misure di sicurezza tengono conto del contesto, a seguito dell’innalzamento del livello di allerta del piano Vigipirate ad ‘allerta attentati’ a seguito dell’attacco di ieri in una scuola di Arras dove un ex studente ha ucciso un insegnante e ferito altre due persone gridando “Allah Akbar”.

“Ero entrato da poco con mia moglie e mio figlio” racconta a Repubblica l’italiano Emanuele Silvi in vacanza nella capitale francese. “Stavamo andando al primo piano per vedere la Monna Lisa. Ma proprio mentre stavamo salendo è suonato l’allarme, gli addetti alla sicurezza ci hanno bloccato e ci hanno detto di uscire. Il museo – conferma – è stato completamente evacuato. Ora è circondato dalla polizia”.

L’Eliseo dopo l’attentato di ieri ha annunciato il dispiegamento di 7.000 soldati nel territorio. Questi soldati “saranno schierati da lunedì sera e fino a nuovo avviso”, ha precisato la presidenza della Repubblica, in un contesto segnato dai timori di importazione in Francia del conflitto tra Hamas e Israele.

Nel pomeriggio evacuazione in corso alla Reggia di Versailles, vicino a Parigi, dopo un’allerta per allarme bomba. Secondo quanto si apprende, l’allarme è scattato con un messaggio anonimo sul sito della polizia. Come accaduto in mattinata per il museo del Louvre, dopo la minaccia la Reggia di Versailles non riaprirà per oggi. Sul posto è stata inviata una squadra di artificieri, dopo l’annuncio che la reggia – dove solitamente il sabato si contano fino a 15mila visitatori – non sarebbe stata riaperta.

