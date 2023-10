Un pomeriggio di fuoco per le ferrovie italiane. Un guasto sulla linea Alta Velocità Frecciarossa tra Roma e Firenze ha causato ritardi, cancellazioni e circolazioni rallentate per diversi treni in Italia. Un guasto su cui sono al lavoro i tecnici specializzati, ma dopo più di un’ora dall’inizio dei disagi non sono riusciti ancora a riparare.

Alcuni treni alta velocità sono stati instradati sulla linea ordinaria, tra Settebagni e Orte, con conseguente rallentamento fino a un’ora di tempo al momento.

Redazione

Luca Sebastiani